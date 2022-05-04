https://tr.sputniknews.com/20220504/ingiltereden-sputnik-ve-rt-ile-cesitli-kurum-ve-kisilere-yaptirim-1056081727.html

İngiltere'den Sputnik ve RT ile çeşitli kurum ve kişilere yaptırım

İngiltere'den Sputnik ve RT ile çeşitli kurum ve kişilere yaptırım

Sputnik ve Russia Today'i (RT) yaptırım listesine dahil eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sosyal ağların, internet servislerinin ve uygulama mağazalarının... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T16:22+0300

2022-05-04T16:22+0300

2022-05-04T16:22+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra tarafından finanse edilen ve 'Kremlin'in trol fabrikasının gölge taktiğini' ortaya çıkardığı öne sürülen araştırmanın ardından 63 yeni yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.Rus medya kuruluşlarının varlıklarının dondurulmasını ve ülkeye seyahatinin yasaklanmasını öngören yaptırımlar dahilinde Sputnik ve RT'nin İngiltere'deki yayınlarına son verilecek, internet siteleri, sosyal ağlardaki hesapları ve uygulamaları bloke edilecek.Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Federasyon Konseyi senatörleri Viktor Kress, Aleksandr Nekrasov, Valeriy Ponomarev, Eduard Rossel ve İlyas Umahanov ile Moskova Fizik ve Teknik Üniversitesi, 'İjmaş - İnsansız Sistemler' şirketi, 'Radioavionika' şirketi, 'Baykal Electronics' şirketi yaptırım listesinde yer aldı.'FK Otkrıtie' Bankası Genel Müdürü Mihail Zadornov ile Sovkombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitriy Gusev, yaptırım uygulanan diğer isimler oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukrayna-ve-ingiltere-sumi-bolgesinde-yeni-provokasyonlar-hazirliyor-1055476175.html

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rusya, ingiltere, televizyon, yaptırım, ukrayna