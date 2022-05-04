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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/ingiltereden-sputnik-ve-rt-ile-cesitli-kurum-ve-kisilere-yaptirim-1056081727.html
İngiltere'den Sputnik ve RT ile çeşitli kurum ve kişilere yaptırım
İngiltere'den Sputnik ve RT ile çeşitli kurum ve kişilere yaptırım
Sputnik ve Russia Today'i (RT) yaptırım listesine dahil eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sosyal ağların, internet servislerinin ve uygulama mağazalarının... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:22+0300
2022-05-04T16:22+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
televizyon
yaptırım
ukrayna
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra tarafından finanse edilen ve 'Kremlin'in trol fabrikasının gölge taktiğini' ortaya çıkardığı öne sürülen araştırmanın ardından 63 yeni yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.Rus medya kuruluşlarının varlıklarının dondurulmasını ve ülkeye seyahatinin yasaklanmasını öngören yaptırımlar dahilinde Sputnik ve RT'nin İngiltere'deki yayınlarına son verilecek, internet siteleri, sosyal ağlardaki hesapları ve uygulamaları bloke edilecek.Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Federasyon Konseyi senatörleri Viktor Kress, Aleksandr Nekrasov, Valeriy Ponomarev, Eduard Rossel ve İlyas Umahanov ile Moskova Fizik ve Teknik Üniversitesi, 'İjmaş - İnsansız Sistemler' şirketi, 'Radioavionika' şirketi, 'Baykal Electronics' şirketi yaptırım listesinde yer aldı.'FK Otkrıtie' Bankası Genel Müdürü Mihail Zadornov ile Sovkombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitriy Gusev, yaptırım uygulanan diğer isimler oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukrayna-ve-ingiltere-sumi-bolgesinde-yeni-provokasyonlar-hazirliyor-1055476175.html
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rusya, ingiltere, televizyon, yaptırım, ukrayna

İngiltere'den Sputnik ve RT ile çeşitli kurum ve kişilere yaptırım

16:22 04.05.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girRT televizyonu, logo
RT televizyonu, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik ve Russia Today'i (RT) yaptırım listesine dahil eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sosyal ağların, internet servislerinin ve uygulama mağazalarının iki ajansın içeriklerinin bloklanmasına yönelik önlemler alması gerektiğini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra tarafından finanse edilen ve 'Kremlin'in trol fabrikasının gölge taktiğini' ortaya çıkardığı öne sürülen araştırmanın ardından 63 yeni yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.
Rus medya kuruluşlarının varlıklarının dondurulmasını ve ülkeye seyahatinin yasaklanmasını öngören yaptırımlar dahilinde Sputnik ve RT'nin İngiltere'deki yayınlarına son verilecek, internet siteleri, sosyal ağlardaki hesapları ve uygulamaları bloke edilecek.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Federasyon Konseyi senatörleri Viktor Kress, Aleksandr Nekrasov, Valeriy Ponomarev, Eduard Rossel ve İlyas Umahanov ile Moskova Fizik ve Teknik Üniversitesi, 'İjmaş - İnsansız Sistemler' şirketi, 'Radioavionika' şirketi, 'Baykal Electronics' şirketi yaptırım listesinde yer aldı.
'FK Otkrıtie' Bankası Genel Müdürü Mihail Zadornov ile Sovkombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitriy Gusev, yaptırım uygulanan diğer isimler oldu.
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