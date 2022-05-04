https://tr.sputniknews.com/20220504/jandarmadan-kacak-sigara-operasyonu-5-ton-kiyilmis-tutun-ele-gecirildi-1056066185.html

Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu: 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu: 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

İstanbul’da 4 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ürettikleri kaçak sigaraları internet üzerinden satma hazırlığında bulunan 5 şahıs yakalandı... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T10:16+0300

2022-05-04T10:16+0300

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türkiye

jandarma

tütün

kaçak

operasyon

sigara

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde; Y.T., Y.E.T., H.E., M.Ş.Y. ve RR.A. isimli şüphelilerin kaçak sigara imal ederek İstanbul başka olmak üzere Türkiye geneline satacağı bilgisini aldı. Yapılan takip sonucunda, şüphelilerin kaçak sigaraları hem internet üzerinden hem de tütün satan dükkânlar vasıtasıyla piyasaya süreceği belirlendi.Yaklaşık 2 ay süren takip neticesinde suç örgütünün yapılanmasını deşifre eden Jandarma ekipleri, tespit ettikleri 1 adet imalathane ve 3 depoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.Operasyonlarda; 5 ton kıyılmış tütün, 15 milyon adet doldurulmuş makaron, 25 milyon adet boş makaron, 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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jandarma, tütün, kaçak, operasyon, sigara