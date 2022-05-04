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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/japonya-basbakani-kisidanin-rusyaya-girisi-yasaklandi-1056069733.html
Japonya Başbakanı Kişida'nın Rusya'ya girişi yasaklandı
Japonya Başbakanı Kişida'nın Rusya'ya girişi yasaklandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Moskova, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa’nın Rusya’ya girişini yasakladı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:45+0300
2022-05-04T11:56+0300
rusya
japonya
ukrayna krizi
fumio kişida
rusya dışişleri bakanlığı
yoşimasa hayaşi
giriş yasağı
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Bakanlığın açıklamasında Kishida yönetiminin görülmemiş düzeyde bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı, Rusya’ya karşı kabul edilemez söylemlere, tehdit ve iftiralara izin verdiği kaydedildi.Batı ve Rusya’ya karşı taraflı bir tutum sergilendiği belirtilen açıklamada, Tokyo’nun komşuluk ilişkilerine, Rusya ekonomisi ve Rusya’nın uluslararası prestijini zarar vermeyi amaçlayan adımlar attığı vurgulandı.Açıklamaya göre, bu nedenlerin yanı sıra Japonya hükümetinin üst düzey isimler de dahil olmak üzere Rusya vatandaşlarına karşı bireysel yaptırımlar uygulamasına yanıt olarak, 63 Japonya vatandaşının Rusya’ya girişi yasaklandı.Yaptırım listesine dahil edilenler arasında Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa’nın yanı sıra ülkenin savunma, maliye, adalet bakanları gibi üst düzey isimler yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/japonya-ukraynali-neo-nazi-azov-taburunu-teror-listesinden-cikardi-rus-disisleri-kinadi-1055551128.html
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rusya, japonya, fumio kişida, rusya dışişleri bakanlığı, yoşimasa hayaşi, giriş yasağı

Japonya Başbakanı Kişida'nın Rusya'ya girişi yasaklandı

11:45 04.05.2022 (güncellendi: 11:56 04.05.2022)
© REUTERSFumio Kişida
Fumio Kişida - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© REUTERS
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Moskova, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa’nın Rusya’ya girişini yasakladı.
Bakanlığın açıklamasında Kishida yönetiminin görülmemiş düzeyde bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı, Rusya’ya karşı kabul edilemez söylemlere, tehdit ve iftiralara izin verdiği kaydedildi.
Batı ve Rusya’ya karşı taraflı bir tutum sergilendiği belirtilen açıklamada, Tokyo’nun komşuluk ilişkilerine, Rusya ekonomisi ve Rusya’nın uluslararası prestijini zarar vermeyi amaçlayan adımlar attığı vurgulandı.
Açıklamaya göre, bu nedenlerin yanı sıra Japonya hükümetinin üst düzey isimler de dahil olmak üzere Rusya vatandaşlarına karşı bireysel yaptırımlar uygulamasına yanıt olarak, 63 Japonya vatandaşının Rusya’ya girişi yasaklandı.
Yaptırım listesine dahil edilenler arasında Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa’nın yanı sıra ülkenin savunma, maliye, adalet bakanları gibi üst düzey isimler yer alıyor.
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