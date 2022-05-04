https://tr.sputniknews.com/20220504/kacirdigi-taksiyle-5-araca-carpti-2-kisi-yaralandi-1056062830.html

Kaçırdığı taksiyle 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Kaçırdığı taksiyle 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

İzmir’in Bornava ilçesinde durakta sıra bekleyen taksiyi kaçıran şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Taksiyi çalan şüpheli 5 araca çarptı. Olayda 2 kişiyi... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T04:52+0300

2022-05-04T04:52+0300

2022-05-04T04:53+0300

türkiye

taksi

kaza

izmir

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ege Üniversitesi Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. durakta sıra bekleyen 35 T 6011 plakalı taksiyi kaçırdı.Olayı gören taksiciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli E.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Taksi ile kaçan E.D. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 5 araca çarptı. Şüpheli E.D.’nin çarptığı araçta bulunan Ozan Aydın ile Kadir Belek’in yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli E.D.’nin polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.Öte yandan, şüpheli E.D.’nin taksiyi çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta sıra bekleyen taksiye yaklaşan E.D. bir süre taksinin önünde bekliyor. Kontakta anahtarı bulunan taksiye bir anda binerek kaçmaya başlıyor. Durumu fark eden diğer taksiciler, taksiyi yakalamak için aracın arkasından koşuyor.

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taksi, kaza, izmir