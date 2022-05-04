https://tr.sputniknews.com/20220504/kamyonette-2-kuzenin-silahla-vurulmus-cesetleri-bulundu-1056084526.html
Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
Şırnak'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette 42 yaşındaki Ömer Kaya ve 40 yaşındaki kuzeni Hüseyin Kaya, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:27+0300
2022-05-04T17:27+0300
2022-05-04T17:27+0300
türkiye
şırnak
idil
kamyonet
silah
ceset
siber saldırı
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Şırnak İdil'de Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220503/kurumaya-baslayan-golden-ceset-cikti-1056038350.html
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şırnak, idil, kamyonet, silah, ceset, siber saldırı
Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
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Şırnak'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette 42 yaşındaki Ömer Kaya ve 40 yaşındaki kuzeni Hüseyin Kaya, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Şırnak İdil'de Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.