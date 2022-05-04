https://tr.sputniknews.com/20220504/kamyonette-2-kuzenin-silahla-vurulmus-cesetleri-bulundu-1056084526.html

Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette 42 yaşındaki Ömer Kaya ve 40 yaşındaki kuzeni Hüseyin Kaya, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:27+0300

2022-05-04T17:27+0300

2022-05-04T17:27+0300

türkiye

şırnak

idil

kamyonet

silah

ceset

siber saldırı

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Şırnak İdil'de Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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şırnak, idil, kamyonet, silah, ceset, siber saldırı