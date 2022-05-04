https://tr.sputniknews.com/20220504/kanadada-ari-olumleri-beklenen-kayip-1-milyar-dolarin-uzerinde-1056092594.html

Kanada'da arı ölümleri: Beklenen kayıp, 1 milyar doların üzerinde

Kanada'da arı ölümleri: Beklenen kayıp, 1 milyar doların üzerinde

Kanada'da ülke genelinde görülen büyük çaplı arı ölümleri nedeniyle sektörde bu yıl 1 milyar doların üzerinde ekonomik kayıp bekleniyor. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T22:39+0300

2022-05-04T22:39+0300

2022-05-04T22:39+0300

yaşam

arı

kanada

arıcılık

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Kanada ekonomisine yıllık 4 ila 5.5 milyar dolar katkısı bulunan arıcılık sektöründe büyük çaplı arı ölümleri nedeniyle kriz yaşanıyor.CBC'nin Kanada arıcılık sektörünün önemli merkezlerinden derlediği bilgilere göre, sektörde, mevcut arı sayısının yüzde 15'ini kaybetmek bile "kötü durum" olarak nitelendirilirken Ontario ve Quebec eyaletlerinde bu oran yüzde 60 ila 80'e kadar çıktı.Kanada arıcılığının bir başka merkezi olan Alberta ve Manitoba eyaletlerinde kayıp oranı yüzde 45'i geçerken, New Brunswick eyaletinde ise yüzde 40'ları bulan kayıplar oldu.Uzmanlar, arılarının yüzde 80'ini kaybeden bir arıcının, işine devam etmesi için her şeye yeniden başlaması gerektiğini ifade ediyor.NTV'nin aktardığı haberde, Niagara bölgesinde 50 yıldır arıcılık yapan George Scott, CBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Bu, bugüne kadar gördüğüm en kötü durum. Kraliçe arıları Ukrayna'daki Karpat Dağları'ndan temin ediyorduk. Niagara'da binlerce koloniyi kaybettik. Şimdi kraliçeleri koyacağımız arı kolonilerimiz yok. Buradaki operasyonlarımızın çoğu o kadar ciddi şekilde bozulduki bu yıl tozlaşma hizmeti de vermeyeceğiz." dedi.Eduard Unger de bu yılki arı ölümlerinin emsalsiz olduğunu belirterek, "Bu benim için çok, çok zor. Arı çiftliğimden geçiniyorum ve kaybım yüzde 90. Arılarda hiç bu sezon olduğu kadar büyük bir ölüm yaşamamıştık. Bu inanılmaz. Bu durumun bütün çiftçiler gibi tüm tarım sektörüne etkisi büyük olacak. Üzüm bağı sahipleri, meyve-sebze yetiştiricileri, yaban mersini yetiştiricileri ve herkes bizden arı istiyor. Tozlaşma ve döllenme için uzaklardan bizi arıya çağırıyorlar ama arı bulamıyorlar. Hiç böyle olmamıştı." diye konuştu.Kanada'nın, tarihinde ilk kez bu yıl bal ihracatı yapamayacağını söyleyen arıcılar, rekoltede çok önemli bir düşüş olacağını kaydetti.Kanada genelindeki arı ölümlerinin en önemli iki nedeni olarak varroa zararlısı ve tarımda kullanılan kimyasal maddeler gösteriliyor.Dünya bal üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Kanada, 2019 verilerine göre bal ihracatında da 16. sırada bulunuyor.

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arı, kanada, arıcılık