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https://tr.sputniknews.com/20220504/kaplumbagalar-kis-uykusundan-uyandi-1056080108.html
Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı
Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı
Sinop’un İnceburun mevkiinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T15:22+0300
2022-05-04T15:22+0300
yaşam
kış uykusu
kaplumbağa
sinop
karınca
arı
çiçek
bahar
doğa
hava
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Sinop’ta havaların ısınmasıyla ilkbahar ile birlikte doğada hayvan hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, karınca, arı gibi böcek türlerinin beslenme mevsimi başladı. Eylül, ekim aylarında kış uykusuna yattığı bilinen kara kaplumbağaları da kış uykusundan uyandı. Sinop’ta daha çok bağ ve bahçelerde görmeye alışkın olunan kaplumbağalar İnceburun mevkiinde yol kenarlarındaki yeşil alanlarda otları yiyerek güneşin keyfini çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/tamir-ettigi-arabada-buldugu-fare-yavrularini-siringiyla-besledi-1056074718.html
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kış uykusu, kaplumbağa, sinop, karınca, arı, çiçek, bahar, doğa, hava, ısınma, sıcak hava

Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

15:22 04.05.2022
© İHA / OSMAN AKSU Sinop’un İnceburun mevkiinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı.
 Sinop’un İnceburun mevkiinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / OSMAN AKSU
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Sinop’un İnceburun mevkiinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı.
Sinop’ta havaların ısınmasıyla ilkbahar ile birlikte doğada hayvan hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, karınca, arı gibi böcek türlerinin beslenme mevsimi başladı.
Eylül, ekim aylarında kış uykusuna yattığı bilinen kara kaplumbağaları da kış uykusundan uyandı. Sinop’ta daha çok bağ ve bahçelerde görmeye alışkın olunan kaplumbağalar İnceburun mevkiinde yol kenarlarındaki yeşil alanlarda otları yiyerek güneşin keyfini çıkardı.
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