https://tr.sputniknews.com/20220504/kaplumbagalar-kis-uykusundan-uyandi-1056080108.html

Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

Sinop’un İnceburun mevkiinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T15:22+0300

2022-05-04T15:22+0300

2022-05-04T15:22+0300

yaşam

kış uykusu

kaplumbağa

sinop

karınca

arı

çiçek

bahar

doğa

hava

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Sinop’ta havaların ısınmasıyla ilkbahar ile birlikte doğada hayvan hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, karınca, arı gibi böcek türlerinin beslenme mevsimi başladı. Eylül, ekim aylarında kış uykusuna yattığı bilinen kara kaplumbağaları da kış uykusundan uyandı. Sinop’ta daha çok bağ ve bahçelerde görmeye alışkın olunan kaplumbağalar İnceburun mevkiinde yol kenarlarındaki yeşil alanlarda otları yiyerek güneşin keyfini çıkardı.

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kış uykusu, kaplumbağa, sinop, karınca, arı, çiçek, bahar, doğa, hava, ısınma, sıcak hava