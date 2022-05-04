https://tr.sputniknews.com/20220504/karagoz-sanatcisi-metin-ozlen-hayatini-kaybetti-1056059999.html
Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti
Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T00:11+0300
2022-05-04T00:11+0300
2022-05-04T00:11+0300
türkiye
fahrettin koca
ümraniye
metin özlen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056059927_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e4c4b8a8756949b8122023c443ca445c.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056059927_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ac11c376234f8b95c842b871979a4451.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, ümraniye, metin özlen
Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti
Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.