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Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti
Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, ümraniye, metin özlen

Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti

00:11 04.05.2022
© Twitter/ Fahrettin KocaKaragöz sanatçısı Metin Özlen
Karagöz sanatçısı Metin Özlen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Twitter/ Fahrettin Koca
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Sağlık Bakanı Koca, Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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