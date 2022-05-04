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https://tr.sputniknews.com/20220504/kaynasli-belediye-baskani-sahin-bir-bayan-sarkiciyi-getirmeleri-duzcespora-ve-duzceliye-yakismaz-1056088834.html
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin: Bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin: Bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne alacak olmasına "Kutlama için bir bayan... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-04T20:07+0300
düzce
belediye başkanı
kaynaşlı
birol şahin
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Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin futbolda ikinci lige yükselen Düzcespor'un düzenleyeceği şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne almasına tepki gösterdi.Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan" ifadelerini kullandı.Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını belirtip sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' söylemişti. Yaptığı paylaşım sonrası Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilmişti.
düzce
kaynaşlı
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düzce, belediye başkanı, kaynaşlı, birol şahin

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin: Bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz

20:05 04.05.2022 (güncellendi: 20:07 04.05.2022)
© DHAKaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne alacak olmasına "Kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir" dedi.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin futbolda ikinci lige yükselen Düzcespor'un düzenleyeceği şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne almasına tepki gösterdi.
Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan" ifadelerini kullandı.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını belirtip sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' söylemişti. Yaptığı paylaşım sonrası Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilmişti.
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