Türkiye
CANLI | Mariupol’den 517 kişi daha tahliye edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220504/kendilerini-polis-olarak-tanitip-iraklinin-4-bin-dolarini-aldilar--1056070446.html
Kendilerini polis olarak tanıtıp Iraklı adamın 4 bin dolarını aldılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp Iraklı adamın 4 bin dolarını aldılar
Esenyurt'ta, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi, iddiaya göre kimliğinin sahte olduğunu söyleyip gözaltına almakla tehdit ettikleri Iraklı Fuat Sabeery... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:03+0300
2022-05-04T12:04+0300
türkiye
polis
sahte
kimlik
esenyurt
dolandırıcılık
yakalama
irak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056070534_0:0:622:350_1920x0_80_0_0_5462eb38a765ceb7708ae993e931da8d.jpg
Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşanan olayda, iddiaya göre iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi. Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı. Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 4 bin dolarını kaptıran Iraklının, polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.'10 bin dolar istediler'Başından geçenleri anlatan Fuat Sabeery Mahmud, şüphelilerin önce kendisinden 10 bin dolar istediğini, sonra da 4 bin dolara ikna olduğunu söyleyerek, "Benim kimliğimi istediler. Kimliğimi incelediler. Daha sonra sahte olduğunu söylediler. Karakola gelmem gerektiğini söyleyince, korktum. Türkçe bilmiyorum. Onlar ne dediyse onu yaptım. Benden 10 bin dolar istediler. Fazla olduğunu söyledim. Daha sonra da, '2 bin dolar vereyim, bu konu kapansın' dedim. En son 5 bin dolara olabileceğini söyledi. 4 bin dolara anlaştık. 2 bin dolar borç aldım. Üzerine de ben kendi paramı koydum. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Cüzdanı hızlı bir şekilde açıp kapattı. Ne olduğunu anlamadım, göremedim. Okuyamadım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220422/suriyelilerin-bayram-izni-kisitlandi-sadece-2-gruba-hak-tanindi--1055778236.html
türkiye
esenyurt
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056070534_78:0:545:350_1920x0_80_0_0_35a42d249734ff16cff2f9b2afbd9d56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, sahte, kimlik, esenyurt, dolandırıcılık, yakalama, irak

Kendilerini polis olarak tanıtıp Iraklı adamın 4 bin dolarını aldılar

12:03 04.05.2022 (güncellendi: 12:04 04.05.2022)
© DHAKendilerini polis olarak tanıtıp Iraklının 4 bin dolarını aldılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp Iraklının 4 bin dolarını aldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Esenyurt'ta, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi, iddiaya göre kimliğinin sahte olduğunu söyleyip gözaltına almakla tehdit ettikleri Iraklı Fuat Sabeery Mahmud'dan 4 bin dolar para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşanan olayda, iddiaya göre iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi.
Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı. Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı.
Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 4 bin dolarını kaptıran Iraklının, polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'10 bin dolar istediler'

Başından geçenleri anlatan Fuat Sabeery Mahmud, şüphelilerin önce kendisinden 10 bin dolar istediğini, sonra da 4 bin dolara ikna olduğunu söyleyerek, "Benim kimliğimi istediler. Kimliğimi incelediler. Daha sonra sahte olduğunu söylediler. Karakola gelmem gerektiğini söyleyince, korktum. Türkçe bilmiyorum. Onlar ne dediyse onu yaptım. Benden 10 bin dolar istediler. Fazla olduğunu söyledim. Daha sonra da, '2 bin dolar vereyim, bu konu kapansın' dedim. En son 5 bin dolara olabileceğini söyledi. 4 bin dolara anlaştık. 2 bin dolar borç aldım. Üzerine de ben kendi paramı koydum. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Cüzdanı hızlı bir şekilde açıp kapattı. Ne olduğunu anlamadım, göremedim. Okuyamadım" dedi.
Bayram ziyaretinden dönen Suriyeliler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
TÜRKİYE
Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı
22 Nisan, 16:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала