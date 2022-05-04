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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/kremlin-kievin-muzakere-surecinden-cekilmek-istedigine-dair-mesajlarini-tespit-ediyoruz-1056074891.html
Kremlin: Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ediyoruz
Kremlin: Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ediyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ettiklerini söyledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:37+0300
2022-05-04T14:13+0300
kremlin
ukrayna krizi
ukrayna
müzakere
rusya
dmitriy peskov
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Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Ukrayna'nın müzakere sürecinden çekilme planları soruldu.Peskov, "Önceden olduğu gibi, müzakere rotasında herhangi bir dinamikten söz etmek pek mümkün değil, daha çok aksi yönde şeyler oluyor. Ukrayna tarafının tutarsızlığı da bizim tarafımızdan çeşitli düzeylerde birçok kez tespit edildi. Her gün tutum değiştiriyorlar, Kiev'den bu tür (müzakere sürecinden çekilmeyle ilgili) açıklamalar giderek fazla duyuluyor. Bunları tespit ediyoruz" yanıtını verdi.Kremlin'in Ukraynalı müzakerecilerin tutarsız tavrına olumsuz baktığını kaydeden sözcü, bunun müzakere sürecinin olumlu sonuçlanacağına dair güven aşılamadığının altını çizdi.'Rus birlikler, Azovstal'da taarruz gerçekleştirmiyor'Rus birliklerin Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasında taarruz gerçekleştirmediğini kaydeden Peskov, o bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.Azovstal'deki taarruzu durdurma emrinin bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taarruz yok. Militanların ateş mevzilerine geçme girişimleriyle bağlantılı olarak durumda tırmanmalar görüyoruz. Bu girişimler, son derece hızlı bir şekilde bastırılıyor."'9 Mayıs iddiaları saçmalık'Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nde savaş ve seferberlik ilan edeceğine yönelik iddialara da yanıt veren Peskov, Batı basınında yer alan bu iddiaların saçmalık olduğunu vurguladı.'Yaptırımların Avrupalılara bedeli her gün artacak'Rusya'ya yaptırımlar yoluyla zarar vermeye çalışan ülkelerin büyük bir bedel ödemek zorunda kalacağını söyleyen Peskov, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların yaptırımlar nedeniyle ödeyeceği bedelin ise her gün artacağını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/soygu-natonun-ukraynaya-gonderdigi-silah-dolu-araclari-mesru-hedef-olarak-goruyoruz-1056070787.html
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kremlin, ukrayna, müzakere, rusya, dmitriy peskov

Kremlin: Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ediyoruz

13:37 04.05.2022 (güncellendi: 14:13 04.05.2022)
© БелТА / Fotoğraf bankasına girRusya- Ukrayna görüşmeleri
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© БелТА
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ettiklerini söyledi.
Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Ukrayna'nın müzakere sürecinden çekilme planları soruldu.
Peskov, "Önceden olduğu gibi, müzakere rotasında herhangi bir dinamikten söz etmek pek mümkün değil, daha çok aksi yönde şeyler oluyor. Ukrayna tarafının tutarsızlığı da bizim tarafımızdan çeşitli düzeylerde birçok kez tespit edildi. Her gün tutum değiştiriyorlar, Kiev'den bu tür (müzakere sürecinden çekilmeyle ilgili) açıklamalar giderek fazla duyuluyor. Bunları tespit ediyoruz" yanıtını verdi.
Kremlin'in Ukraynalı müzakerecilerin tutarsız tavrına olumsuz baktığını kaydeden sözcü, bunun müzakere sürecinin olumlu sonuçlanacağına dair güven aşılamadığının altını çizdi.

'Rus birlikler, Azovstal'da taarruz gerçekleştirmiyor'

Rus birliklerin Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasında taarruz gerçekleştirmediğini kaydeden Peskov, o bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.
Azovstal'deki taarruzu durdurma emrinin bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taarruz yok. Militanların ateş mevzilerine geçme girişimleriyle bağlantılı olarak durumda tırmanmalar görüyoruz. Bu girişimler, son derece hızlı bir şekilde bastırılıyor."

'9 Mayıs iddiaları saçmalık'

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nde savaş ve seferberlik ilan edeceğine yönelik iddialara da yanıt veren Peskov, Batı basınında yer alan bu iddiaların saçmalık olduğunu vurguladı.

'Yaptırımların Avrupalılara bedeli her gün artacak'

Rusya'ya yaptırımlar yoluyla zarar vermeye çalışan ülkelerin büyük bir bedel ödemek zorunda kalacağını söyleyen Peskov, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların yaptırımlar nedeniyle ödeyeceği bedelin ise her gün artacağını vurguladı.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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