https://tr.sputniknews.com/20220504/kremlin-kievin-muzakere-surecinden-cekilmek-istedigine-dair-mesajlarini-tespit-ediyoruz-1056074891.html

Kremlin: Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ediyoruz

Kremlin: Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ettiklerini söyledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T13:37+0300

2022-05-04T13:37+0300

2022-05-04T14:13+0300

kremlin

ukrayna krizi

ukrayna

müzakere

rusya

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054505997_0:101:2413:1458_1920x0_80_0_0_a56015cbed597d8310aceed445818d0d.jpg

Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Ukrayna'nın müzakere sürecinden çekilme planları soruldu.Peskov, "Önceden olduğu gibi, müzakere rotasında herhangi bir dinamikten söz etmek pek mümkün değil, daha çok aksi yönde şeyler oluyor. Ukrayna tarafının tutarsızlığı da bizim tarafımızdan çeşitli düzeylerde birçok kez tespit edildi. Her gün tutum değiştiriyorlar, Kiev'den bu tür (müzakere sürecinden çekilmeyle ilgili) açıklamalar giderek fazla duyuluyor. Bunları tespit ediyoruz" yanıtını verdi.Kremlin'in Ukraynalı müzakerecilerin tutarsız tavrına olumsuz baktığını kaydeden sözcü, bunun müzakere sürecinin olumlu sonuçlanacağına dair güven aşılamadığının altını çizdi.'Rus birlikler, Azovstal'da taarruz gerçekleştirmiyor'Rus birliklerin Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasında taarruz gerçekleştirmediğini kaydeden Peskov, o bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.Azovstal'deki taarruzu durdurma emrinin bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taarruz yok. Militanların ateş mevzilerine geçme girişimleriyle bağlantılı olarak durumda tırmanmalar görüyoruz. Bu girişimler, son derece hızlı bir şekilde bastırılıyor."'9 Mayıs iddiaları saçmalık'Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nde savaş ve seferberlik ilan edeceğine yönelik iddialara da yanıt veren Peskov, Batı basınında yer alan bu iddiaların saçmalık olduğunu vurguladı.'Yaptırımların Avrupalılara bedeli her gün artacak'Rusya'ya yaptırımlar yoluyla zarar vermeye çalışan ülkelerin büyük bir bedel ödemek zorunda kalacağını söyleyen Peskov, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların yaptırımlar nedeniyle ödeyeceği bedelin ise her gün artacağını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220504/soygu-natonun-ukraynaya-gonderdigi-silah-dolu-araclari-mesru-hedef-olarak-goruyoruz-1056070787.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, ukrayna, müzakere, rusya, dmitriy peskov