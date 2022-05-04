Kurumaya başladı, rengarenk oldu: 'Görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum'

© İHA Göle yürüyüşe gelen Emircan Karaçorlu, “Burası Ulaş ilçesine 5 km uzaklıkta. Biz buraya yürüyüşe geliyoruz ama yağmurun pek etkili olmadığı fark ediyoruz. Yağmur yağsa da kuraklık devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde tamamen kuruyacağını düşünüyoruz. Burası çok sevilen bir yer, kurumaması bizim için daha iyi olacak. İnsanlar için su her zaman önemli. Sıcaklar daha artmadan böyle kuruma varsa ilerde tamamen kuruyacak. Bu görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum. Burayı besleyen su kaynağı olmadığı için yağmura ihtiyaç oluyor, yağmur etkisini kaybettiği zaman sıcaklık başlıyor ve kuraklık oluşuyor” dedi.