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Kurumaya başladı, rengarenk oldu: 'Görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum'
Kurumaya başladı, rengarenk oldu: 'Görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum'
Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü, suların çekilmesiyle beyaz, mavi ve yeşil renklere büründü, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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iklim değişikliği, kuraklık, фото, göl, sivas

Kurumaya başladı, rengarenk oldu: 'Görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum'

12:10 04.05.2022 (güncellendi: 12:13 04.05.2022)
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Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü, suların çekilmesiyle beyaz, mavi ve yeşil renklere büründü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
© İHASuların çekilmesiyle birlikte tuz tabakasının daha belirgin görüldüğü gölde, rengarenk görüntüler oluştu.
Kellah Gölü - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Suların çekilmesiyle birlikte tuz tabakasının daha belirgin görüldüğü gölde, rengarenk görüntüler oluştu.
© İHAKış mevsiminde yağan yağışların yeterli olmaması sonucu gölde sular çekildi.
Kellah Gölü - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kış mevsiminde yağan yağışların yeterli olmaması sonucu gölde sular çekildi.
© İHAKıyı kesimlerindeki beyaz ve mavi gölün orta kısmını kaplayan yeşil tonları renk cümbüşü oluşturdu. Görünümüyle dikkat çeken Kellah gölünde kartpostallık görüntüler oluşuyor.
 Kellah Gölü - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Kıyı kesimlerindeki beyaz ve mavi gölün orta kısmını kaplayan yeşil tonları renk cümbüşü oluşturdu. Görünümüyle dikkat çeken Kellah gölünde kartpostallık görüntüler oluşuyor.
© İHAKellah Gölü'nde suların çekildiği alanlarsa beyaz tuz tabakasıyla kaplandı.
Kellah Gölü - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kellah Gölü'nde suların çekildiği alanlarsa beyaz tuz tabakasıyla kaplandı.
© İHAGöle yürüyüşe gelen Emircan Karaçorlu, “Burası Ulaş ilçesine 5 km uzaklıkta. Biz buraya yürüyüşe geliyoruz ama yağmurun pek etkili olmadığı fark ediyoruz. Yağmur yağsa da kuraklık devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde tamamen kuruyacağını düşünüyoruz. Burası çok sevilen bir yer, kurumaması bizim için daha iyi olacak. İnsanlar için su her zaman önemli. Sıcaklar daha artmadan böyle kuruma varsa ilerde tamamen kuruyacak. Bu görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum. Burayı besleyen su kaynağı olmadığı için yağmura ihtiyaç oluyor, yağmur etkisini kaybettiği zaman sıcaklık başlıyor ve kuraklık oluşuyor” dedi.
 Kellah Gölü - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Göle yürüyüşe gelen Emircan Karaçorlu, “Burası Ulaş ilçesine 5 km uzaklıkta. Biz buraya yürüyüşe geliyoruz ama yağmurun pek etkili olmadığı fark ediyoruz. Yağmur yağsa da kuraklık devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde tamamen kuruyacağını düşünüyoruz. Burası çok sevilen bir yer, kurumaması bizim için daha iyi olacak. İnsanlar için su her zaman önemli. Sıcaklar daha artmadan böyle kuruma varsa ilerde tamamen kuruyacak. Bu görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum. Burayı besleyen su kaynağı olmadığı için yağmura ihtiyaç oluyor, yağmur etkisini kaybettiği zaman sıcaklık başlıyor ve kuraklık oluşuyor” dedi.
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