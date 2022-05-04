https://tr.sputniknews.com/20220504/kuzey-kore-balistik-fuze-denemesi-yapti-1056064474.html
Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı
Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T09:02+0300
2022-05-04T09:02+0300
2022-05-04T09:02+0300
dünya
kuzey kore
füze
füze denemesi
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Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.
kuzey kore
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, füze, füze denemesi
Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.
Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.
Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.
Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.