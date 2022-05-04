https://tr.sputniknews.com/20220504/kuzey-kore-balistik-fuze-denemesi-yapti-1056064474.html

Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı

Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T09:02+0300

2022-05-04T09:02+0300

2022-05-04T09:02+0300

dünya

kuzey kore

füze

füze denemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102912/76/1029127616_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_844307848208b5930c42dabc8b14001b.jpg

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey kore, füze, füze denemesi