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Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'
Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı" notuyla sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaptı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından büyükşehir belediyesinin kedisi Ankara Khaleesi’sinin görüntülerinin yer aldığı videolu bir paylaşımda bulundu.'Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı’ notuyla kedinin belediyede gezdiği görüntülerin bulunduğu videoda “Yine fışkiye civarında hareket var gibi. Asayiş berkemal, dinocanlar kontrol altında. Mama fabrikasından beri belediyenin önü dost meclisi. Şuraya çaktırmadan iki çimdireyim. Ödem yapmışız pandemide belli. Nerde duracağımı iyi bilirim” gibi ifadeler yer aldı.
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mansur yavaş, kedi, fıskiye

Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'

01:18 04.05.2022 (güncellendi: 01:20 04.05.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı" notuyla sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından büyükşehir belediyesinin kedisi Ankara Khaleesi’sinin görüntülerinin yer aldığı videolu bir paylaşımda bulundu.
'Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı’ notuyla kedinin belediyede gezdiği görüntülerin bulunduğu videoda “Yine fışkiye civarında hareket var gibi. Asayiş berkemal, dinocanlar kontrol altında. Mama fabrikasından beri belediyenin önü dost meclisi. Şuraya çaktırmadan iki çimdireyim. Ödem yapmışız pandemide belli. Nerde duracağımı iyi bilirim” gibi ifadeler yer aldı.
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