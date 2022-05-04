https://tr.sputniknews.com/20220504/mansur-yavastan-videolu-paylasim-yine-fiskiye-civarinda-hareket-var-gibi-1056061125.html

Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'

Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı" notuyla sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaptı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

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mansur yavaş

türkiye

kedi

fıskiye

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından büyükşehir belediyesinin kedisi Ankara Khaleesi’sinin görüntülerinin yer aldığı videolu bir paylaşımda bulundu.'Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı’ notuyla kedinin belediyede gezdiği görüntülerin bulunduğu videoda “Yine fışkiye civarında hareket var gibi. Asayiş berkemal, dinocanlar kontrol altında. Mama fabrikasından beri belediyenin önü dost meclisi. Şuraya çaktırmadan iki çimdireyim. Ödem yapmışız pandemide belli. Nerde duracağımı iyi bilirim” gibi ifadeler yer aldı.

türkiye

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mansur yavaş, kedi, fıskiye