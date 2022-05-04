https://tr.sputniknews.com/20220504/mansur-yavastan-videolu-paylasim-yine-fiskiye-civarinda-hareket-var-gibi-1056061125.html
Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'
Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı" notuyla sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaptı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T01:18+0300
2022-05-04T01:18+0300
2022-05-04T01:20+0300
mansur yavaş
türkiye
kedi
fıskiye
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından büyükşehir belediyesinin kedisi Ankara Khaleesi’sinin görüntülerinin yer aldığı videolu bir paylaşımda bulundu.'Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı’ notuyla kedinin belediyede gezdiği görüntülerin bulunduğu videoda “Yine fışkiye civarında hareket var gibi. Asayiş berkemal, dinocanlar kontrol altında. Mama fabrikasından beri belediyenin önü dost meclisi. Şuraya çaktırmadan iki çimdireyim. Ödem yapmışız pandemide belli. Nerde duracağımı iyi bilirim” gibi ifadeler yer aldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mansur yavaş, kedi, fıskiye
Mansur Yavaş'tan videolu paylaşım: 'Yine fışkiye civarında hareket var gibi'
01:18 04.05.2022 (güncellendi: 01:20 04.05.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı" notuyla sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından büyükşehir belediyesinin kedisi Ankara Khaleesi’sinin görüntülerinin yer aldığı videolu bir paylaşımda bulundu.
'Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı’ notuyla kedinin belediyede gezdiği görüntülerin bulunduğu videoda “Yine fışkiye civarında hareket var gibi. Asayiş berkemal, dinocanlar kontrol altında. Mama fabrikasından beri belediyenin önü dost meclisi. Şuraya çaktırmadan iki çimdireyim. Ödem yapmışız pandemide belli. Nerde duracağımı iyi bilirim” gibi ifadeler yer aldı.