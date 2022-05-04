https://tr.sputniknews.com/20220504/meksika-devlet-baskani-obrador-rusyaya-yaptirim-uygulamayacaklarini-yineledi-1056090013.html
Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi
Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna’daki durum bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım uygulama niyetinde halâ olmadıklarını belirtti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T20:50+0300
2022-05-04T20:50+0300
2022-05-04T20:50+0300
ekonomi
meksika
rusya
yaptırım
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NSN’nin aktardığına göre Obrador, diyalog yürütmek ve bir anlaşmaya varmak için fırsatlar bulmak gerektiğini söyledi.Ülkesinin tarafsız olduğunu ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu söyleyen Meksika Devlet Başkanı, ABD Başkanı Joe Biden ile son telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili durumu ele almadıklarını bildirdi.Obrador, daha önce 1 Mart’ta Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarına katılmayacaklarını açıklamıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, rusya, yaptırım
Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna’daki durum bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım uygulama niyetinde halâ olmadıklarını belirtti.
NSN
’nin aktardığına göre Obrador, diyalog yürütmek ve bir anlaşmaya varmak için fırsatlar bulmak gerektiğini söyledi.
Ülkesinin tarafsız olduğunu ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu söyleyen Meksika Devlet Başkanı, ABD Başkanı Joe Biden ile son telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili durumu ele almadıklarını bildirdi.
Obrador, daha önce 1 Mart’ta Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarına katılmayacaklarını açıklamıştı.