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Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi
Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna’daki durum bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım uygulama niyetinde halâ olmadıklarını belirtti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T20:50+0300
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ekonomi
meksika
rusya
yaptırım
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NSN’nin aktardığına göre Obrador, diyalog yürütmek ve bir anlaşmaya varmak için fırsatlar bulmak gerektiğini söyledi.Ülkesinin tarafsız olduğunu ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu söyleyen Meksika Devlet Başkanı, ABD Başkanı Joe Biden ile son telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili durumu ele almadıklarını bildirdi.Obrador, daha önce 1 Mart’ta Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarına katılmayacaklarını açıklamıştı.
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meksika, rusya, yaptırım

Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi

20:50 04.05.2022
© AFP 2022 / -Andres Manuel Lopez Obrador
Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / -
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna’daki durum bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım uygulama niyetinde halâ olmadıklarını belirtti.
NSN’nin aktardığına göre Obrador, diyalog yürütmek ve bir anlaşmaya varmak için fırsatlar bulmak gerektiğini söyledi.
Ülkesinin tarafsız olduğunu ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu söyleyen Meksika Devlet Başkanı, ABD Başkanı Joe Biden ile son telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili durumu ele almadıklarını bildirdi.
Obrador, daha önce 1 Mart’ta Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarına katılmayacaklarını açıklamıştı.
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