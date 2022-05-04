https://tr.sputniknews.com/20220504/meksika-devlet-baskani-obrador-rusyaya-yaptirim-uygulamayacaklarini-yineledi-1056090013.html

Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi

Meksika Devlet Başkanı Obrador Rusya’ya yaptırım uygulamayacaklarını yineledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna’daki durum bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım uygulama niyetinde halâ olmadıklarını belirtti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T20:50+0300

2022-05-04T20:50+0300

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ekonomi

meksika

rusya

yaptırım

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NSN’nin aktardığına göre Obrador, diyalog yürütmek ve bir anlaşmaya varmak için fırsatlar bulmak gerektiğini söyledi.Ülkesinin tarafsız olduğunu ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu söyleyen Meksika Devlet Başkanı, ABD Başkanı Joe Biden ile son telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili durumu ele almadıklarını bildirdi.Obrador, daha önce 1 Mart’ta Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarına katılmayacaklarını açıklamıştı.

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meksika, rusya, yaptırım