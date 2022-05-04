https://tr.sputniknews.com/20220504/merkez-bankasi-ekmek-makarna-ve-ete-zam-gelecek-1056072665.html
Merkez Bankası: Ekmek, makarna ve ete zam gelecek
Merkez Bankası: Ekmek, makarna ve ete zam gelecek
Merkez Bankası, buğday ve yeme gelen zamlar yüzünden ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam geleceğini rapor etti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:51+0300
2022-05-04T12:51+0300
2022-05-04T12:55+0300
zam
ekonomi
ekmek
buğday
et
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) buğday ve yem fiyatlarının gıda enflasyonuna etkisini ortaya koyan analiz çalışması yayımladı.TCMB zamlı buğdayın başta ekmek olmak üzere tahıl fiyatlarını artıracağını, bunun da tüketici enflasyonunda 17 puanlık artışa yol açacağını hesapladı. TCMB yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle de, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, süt ve süt ürünlerinde de yeni zam riski oluştuğunu rapor etti.Buğday fiyatlarındaki artışSözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası konuya ilişkin şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220328/tmo-bugday-satis-fiyatina-yuzde-22-zam-yapti-1055114341.html
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zam, ekmek, buğday, et
Merkez Bankası: Ekmek, makarna ve ete zam gelecek
12:51 04.05.2022 (güncellendi: 12:55 04.05.2022) Abone ol
Merkez Bankası, buğday ve yeme gelen zamlar yüzünden ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam geleceğini rapor etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) buğday ve yem fiyatlarının gıda enflasyonuna etkisini ortaya koyan analiz çalışması yayımladı.
TCMB zamlı buğdayın başta ekmek olmak üzere tahıl fiyatlarını artıracağını, bunun da tüketici enflasyonunda 17 puanlık artışa yol açacağını hesapladı. TCMB yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle de, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, süt ve süt ürünlerinde de yeni zam riski oluştuğunu rapor etti.
Buğday fiyatlarındaki artış
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre
, Merkez Bankası konuya ilişkin şunları söyledi:
"2020 yılında yaşanan kuraklık ve döviz kurundaki artışla beraber ekmeklik buğday fiyatları artış eğilimine girmiştir. Devam eden jeopolitik görünüm, uluslararası buğday fiyatları ve tedarik sıkıntıları kanalıyla ekmek, makarna, un, bulgur ve fırın ürünleri üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Rusya-Ukrayna çatışmasının etkisiyle 23 Şubat-18 Nisan arasında yurtiçi ekmeklik buğday fiyatları yaklaşık yüzde 28.3 oranında artmıştır. Teknik tahminler yurtiçi buğday fiyatlarındaki yüzde 10 oranındaki bir artışın tüketici ekmek-tahıl enflasyonuna yansımasının 4 aylık bir süre zarfında 6 puan civarında olduğuna işaret etmektedir. 23 Şubat-18 Nisan arasında buğday fiyatlarının yüzde 28.3 arttığı dikkate alındığında, diğer faktörlerin (kur, mazot, tedarik zinciri) etkisi sabitken bu gelişmenin ekmek tahıl grubuna olası ek etkisinin 17 puan civarında olacağı hesaplanmakta.”