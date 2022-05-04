https://tr.sputniknews.com/20220504/merkez-bankasi-ekmek-makarna-ve-ete-zam-gelecek-1056072665.html

Merkez Bankası: Ekmek, makarna ve ete zam gelecek

Merkez Bankası: Ekmek, makarna ve ete zam gelecek

Merkez Bankası, buğday ve yeme gelen zamlar yüzünden ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam geleceğini rapor etti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:51+0300

2022-05-04T12:51+0300

2022-05-04T12:55+0300

zam

ekonomi

ekmek

buğday

et

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056072639_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d75b9c0f627d71f5277e1336d59e4e33.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) buğday ve yem fiyatlarının gıda enflasyonuna etkisini ortaya koyan analiz çalışması yayımladı.TCMB zamlı buğdayın başta ekmek olmak üzere tahıl fiyatlarını artıracağını, bunun da tüketici enflasyonunda 17 puanlık artışa yol açacağını hesapladı. TCMB yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle de, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, süt ve süt ürünlerinde de yeni zam riski oluştuğunu rapor etti.Buğday fiyatlarındaki artışSözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası konuya ilişkin şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220328/tmo-bugday-satis-fiyatina-yuzde-22-zam-yapti-1055114341.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zam, ekmek, buğday, et