https://tr.sputniknews.com/20220504/meteorolojiden-dogu-akdeniz-ve-guneydogu-bolgeleri-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056086286.html
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:31+0300
2022-05-04T18:31+0300
2022-05-04T18:31+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
yağış
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.
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meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, yağış
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.