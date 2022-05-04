https://tr.sputniknews.com/20220504/meteorolojiden-dogu-akdeniz-ve-guneydogu-bolgeleri-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056086286.html

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:31+0300

2022-05-04T18:31+0300

2022-05-04T18:31+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

yağış

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

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meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, yağış