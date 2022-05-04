https://tr.sputniknews.com/20220504/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056064116.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin için... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T08:00+0300

2022-05-04T08:00+0300

2022-05-04T08:00+0300

yaşam

meteoroloji

hava durumu

yağmur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039805_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c5828a8e5ebd123834c9878851891652.jpg

Yurt genelinde hava sıcaklığı 10 derece birden düştü, yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Yağışların önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.Ankara, İstanbul ve İzmir`de sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında olacağı öngörülüyor. İstanbul’da sadece yarın için yağış beklentisi var, Ankara’da ise iki gün boyunca yağış etkili olacak. İzmir’de ise kıyı egede olduğu gibi yağış beklentisi yok.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji, hava durumu, yağmur