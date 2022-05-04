https://tr.sputniknews.com/20220504/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056064116.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin için... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T08:00+0300
2022-05-04T08:00+0300
2022-05-04T08:00+0300
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Yurt genelinde hava sıcaklığı 10 derece birden düştü, yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Yağışların önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.Ankara, İstanbul ve İzmir`de sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında olacağı öngörülüyor. İstanbul’da sadece yarın için yağış beklentisi var, Ankara’da ise iki gün boyunca yağış etkili olacak. İzmir’de ise kıyı egede olduğu gibi yağış beklentisi yok.
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meteoroloji, hava durumu, yağmur
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yurt genelinde hava sıcaklığı 10 derece birden düştü, yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Yağışların önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir`de sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında olacağı öngörülüyor. İstanbul’da sadece yarın için yağış beklentisi var, Ankara’da ise iki gün boyunca yağış etkili olacak. İzmir’de ise kıyı egede olduğu gibi yağış beklentisi yok.