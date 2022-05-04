https://tr.sputniknews.com/20220504/msb-zeytin-dali-harekati-bolgesinde-24-terorist-etkisiz-hale-getirildi-bir-asker-sehit-oldu-1056067945.html
MSB: Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu
MSB: Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:08+0300
2022-05-04T11:08+0300
2022-05-04T11:08+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
zeytin dalı harekatı bölgesi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Saldırı sonrası belirlenen hedeflerinin ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
türkiye
zeytin dalı harekatı bölgesi
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milli savunma bakanlığı (msb), zeytin dalı harekatı bölgesi
MSB: Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır” dendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırı sonrası belirlenen hedeflerinin ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.