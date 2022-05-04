https://tr.sputniknews.com/20220504/nedim-sener-sosyal-medya-yasasi-elon-muskin-keyfini-beklemez-1056065212.html

Nedim Şener: Sosyal medya yasası Elon Musk’ın keyfini beklemez

Nedim Şener: Sosyal medya yasası Elon Musk’ın keyfini beklemez

Hürriyet gazetesi yazarı Şener ‘Sosyal medya yasası Elon Musk’ın keyfini beklemez’ başlıklı yazısında “AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de Elon Musk’ın... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T09:37+0300

2022-05-04T09:37+0300

2022-05-04T09:37+0300

türkiye

twitter

elon musk

nedim şener

sosyal medya yasası

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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ‘Sosyal medya yasası Elon Musk’ın keyfini beklemez’ başlıklı bugünkü yazısında Türkiye’nin sosyal medya yasasını ve Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını ele aldı.Şener yazısında, "Elon Musk, sosyal medyanın yalan, hakaret, algı operasyonu, iftira, karalama, linç odağı olan Twitter’ı 44 milyar dolar verip satın aldıktan sonra şu mesajı attı: 'Herkes istediğini yazabilecek. Botlar son bulacak. Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani takma isimliler veya troller platformda yer almayacak’” ifadelerini kullandı.Musk’ın ilk açıklamasının sahte hesaplar olmasının ‘güven tazeleme’ amacı içerebileceğine dikkat çeken Şener “Çünkü dünya ülkeleri, küresel sosyal medyaya karşı kendilerini savunmak için çok ciddi adımlar atıyor. Avrupa ülkeleri, sosyal medya konusunda kendi meclislerinden, yalanlara karşı ağır yaptırımlar içeren yasalar çıkardı. Hatta, sahte isimle hesap açılmasını yasaklayan ülkeler de var” dedi.Şener “AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de Elon Musk’ın sahte hesaplar hakkında yapacakları beklenmeden, operasyonel algoritmalara dayalı dezenformatif sosyal medya paylaşımlarını engelleyecek yasal düzenleme hızlıca yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

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twitter , elon musk, nedim şener, sosyal medya yasası