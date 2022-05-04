https://tr.sputniknews.com/20220504/nisanda-dunya-borsalarina-fed-darbesi-1056074975.html
Nisan'da dünya borsalarına Fed darbesi
Nisan'da dünya borsalarına Fed darbesi
Uzun bir aradan sonra ABD Merkez Bankası'nın şahin yüzüyle tekrar karşı karşıya gelen küresel pay piyasaları derinleşen satış baskısıyla Nisan ayında... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:40+0300
2022-05-04T13:40+0300
2022-05-04T13:40+0300
ekonomi
fed
faiz
abd merkez bankası (fed)
borsa
düşüş
kriz
ekonomik kriz
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Nisan'da birçok olumsuz haber akışının arka arkaya gelmesi dünya borsalarında düşüş eğilimini beraberinde getirirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünya borsalarının önemli düşüş kaydettiği ayda yüzde 8.83 yükselişle aylık bazda kapanış rekoru kırarak küresel piyasalardan pozitif yönde ayrıştı.Fed'in enflasyonla mücadele etmek için gittikçe şahinleşen para politikası, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya'nın Donbass operasyonu gibi nedenler başta olmak üzere risk algısını yükselten birçok etken Nisan'da pay piyasalarını baskıladı.ABD'de son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'i şahinleşmeye zorlaması tahvil ve pay piyasalarında son yılların en güçlü satış baskısının arkasındaki ana etken oldu.Fed üyelerinin yoğun sözle yönlendirmelerine sahne olan Nisan ayında politika faizindeki artış oranına ilişkin piyasa beklentileri sert şekilde yukarı yönlü revize edildi.Tahvil piyasalarında gelecek dört toplantı için en az 50 baz puanlık politika faizi artışı beklentisi bütün varlıklarda fiyatlamaları etkiledi.Şahinleşen Fed'le birlikte ABD'nin uzun dönemli tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın, dolar endeksi ise son 20 yılın en yükseğine çıkarken, pay piyasaları bu durumdan negatif etkilendi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/fed-baskani-powell-faiz-artiriminda-gerekirse-daha-agresif-olacaklarini-soyledi-1054933793.html
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fed, faiz, abd merkez bankası (fed), borsa, düşüş, kriz, ekonomik kriz
Nisan'da dünya borsalarına Fed darbesi
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Uzun bir aradan sonra ABD Merkez Bankası'nın şahin yüzüyle tekrar karşı karşıya gelen küresel pay piyasaları derinleşen satış baskısıyla Nisan ayında yatırımcıları olumsuz etkiledi.
Nisan'da birçok olumsuz haber akışının arka arkaya gelmesi dünya borsalarında düşüş eğilimini beraberinde getirirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünya borsalarının önemli düşüş kaydettiği ayda yüzde 8.83 yükselişle aylık bazda kapanış rekoru kırarak küresel piyasalardan pozitif yönde ayrıştı.
Fed'in enflasyonla mücadele etmek için gittikçe şahinleşen para politikası, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya'nın Donbass operasyonu gibi nedenler başta olmak üzere risk algısını yükselten birçok etken Nisan'da pay piyasalarını baskıladı.
ABD'de son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'i şahinleşmeye zorlaması tahvil ve pay piyasalarında son yılların en güçlü satış baskısının arkasındaki ana etken oldu.
Fed üyelerinin yoğun sözle yönlendirmelerine sahne olan Nisan ayında politika faizindeki artış oranına ilişkin piyasa beklentileri sert şekilde yukarı yönlü revize edildi.
Tahvil piyasalarında gelecek dört toplantı için en az 50 baz puanlık politika faizi artışı beklentisi bütün varlıklarda fiyatlamaları etkiledi.
Şahinleşen Fed'le birlikte ABD'nin uzun dönemli tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın, dolar endeksi ise son 20 yılın en yükseğine çıkarken, pay piyasaları bu durumdan negatif etkilendi.