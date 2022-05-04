https://tr.sputniknews.com/20220504/prof-dr-karatay-eczanelerde-dunyanin-parasina-kolajen-alacaklarina-kelle-paca-icsinler-1056086094.html

Prof. Dr. Karatay: Eczanelerde dünyanın parasına kolajen alacaklarına kelle paça içsinler

Prof. Dr. Karatay: Eczanelerde dünyanın parasına kolajen alacaklarına kelle paça içsinler

“Vegan yaşam tarzı politik olan bir şey. Et tüketiminin azaltılmasını söyleyenler, gidip inek çiftlikleri almaya başladılar” diye konuşan Prof. Dr. Karatay... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:13+0300

2022-05-04T18:13+0300

2022-05-04T18:21+0300

canan karatay

yaşam

vegan

kolajen

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Prof. Dr. Canan Karatay, Haber Global’de Yüz Yüze’de veganlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Karatay, “Vegan beslenmek bağışıklık sistemine olumsuz etki eder, başından beri söylüyorum. Veganlar, bağışıklık sistemleri çok zayıf olan kişiler” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:'Vejeteryanlık bir felsefedir'“Vejeteryanlığa karşı değilim” diyen Karatay, “Vejeteryanlık bir felsefedir. Vejeteryanlar yalnız hayvansal et yemiyorlar. Ama tereyağı, yumurta ve yoğurdunu da yer. Çünkü antikor olması için... sadece bu değil bütün hücrelerin sağlıklı olması için hayvansal yağ ve hayvansal proteine ihtiyaç vardır. Kolajen diyorlar, kolajen de bir hayvansal protein. Tablet haline getirilen ve dünyanın parasına eczanelerde satılan kolajende protein olur mu? O protein tozudur ve çok tehlikelidir. Isıl işlem ve başka işlemler de gördüğü için paranız boşuna gidiyor. Onun yerine kelle paça, yumurta ve kemik suyu” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20181025/canan-karatay-vegan-tahil-beyin-vegan-hastalik-1035826813.html

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canan karatay, vegan, kolajen