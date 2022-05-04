https://tr.sputniknews.com/20220504/prof-dr-karatay-eczanelerde-dunyanin-parasina-kolajen-alacaklarina-kelle-paca-icsinler-1056086094.html
Prof. Dr. Karatay: Eczanelerde dünyanın parasına kolajen alacaklarına kelle paça içsinler
Prof. Dr. Karatay: Eczanelerde dünyanın parasına kolajen alacaklarına kelle paça içsinler
“Vegan yaşam tarzı politik olan bir şey. Et tüketiminin azaltılmasını söyleyenler, gidip inek çiftlikleri almaya başladılar” diye konuşan Prof. Dr. Karatay... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:13+0300
2022-05-04T18:13+0300
2022-05-04T18:21+0300
canan karatay
yaşam
vegan
kolajen
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Prof. Dr. Canan Karatay, Haber Global’de Yüz Yüze’de veganlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Karatay, “Vegan beslenmek bağışıklık sistemine olumsuz etki eder, başından beri söylüyorum. Veganlar, bağışıklık sistemleri çok zayıf olan kişiler” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:'Vejeteryanlık bir felsefedir'“Vejeteryanlığa karşı değilim” diyen Karatay, “Vejeteryanlık bir felsefedir. Vejeteryanlar yalnız hayvansal et yemiyorlar. Ama tereyağı, yumurta ve yoğurdunu da yer. Çünkü antikor olması için... sadece bu değil bütün hücrelerin sağlıklı olması için hayvansal yağ ve hayvansal proteine ihtiyaç vardır. Kolajen diyorlar, kolajen de bir hayvansal protein. Tablet haline getirilen ve dünyanın parasına eczanelerde satılan kolajende protein olur mu? O protein tozudur ve çok tehlikelidir. Isıl işlem ve başka işlemler de gördüğü için paranız boşuna gidiyor. Onun yerine kelle paça, yumurta ve kemik suyu” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20181025/canan-karatay-vegan-tahil-beyin-vegan-hastalik-1035826813.html
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canan karatay, vegan, kolajen
Prof. Dr. Karatay: Eczanelerde dünyanın parasına kolajen alacaklarına kelle paça içsinler
18:13 04.05.2022 (güncellendi: 18:21 04.05.2022) Abone ol
“Vegan yaşam tarzı politik olan bir şey. Et tüketiminin azaltılmasını söyleyenler, gidip inek çiftlikleri almaya başladılar” diye konuşan Prof. Dr. Karatay, “Eczanelerde dünyanın parasına satılan kolajen de bir hayvansal protein, onu alacaklarına kelle paça içsinler” dedi.
Prof. Dr. Canan Karatay, Haber Global’de Yüz Yüze’de veganlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Karatay, “Vegan beslenmek bağışıklık sistemine olumsuz etki eder, başından beri söylüyorum. Veganlar, bağışıklık sistemleri çok zayıf olan kişiler” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:
“Vegan yaşam tarzı politik olan bir şey, bütün dünyaya yayılmaya çalışılıyor. Et tüketiminin azaltılmasını söyleyenler, gidip inek çiftlikleri almaya başladılar. Siz yemeyi kesip diyerek kendileri çiftlik aldılar. Bu tamamen politik bir şey.”
'Vejeteryanlık bir felsefedir'
“Vejeteryanlığa karşı değilim” diyen Karatay, “Vejeteryanlık bir felsefedir. Vejeteryanlar yalnız hayvansal et yemiyorlar. Ama tereyağı, yumurta ve yoğurdunu da yer. Çünkü antikor olması için... sadece bu değil bütün hücrelerin sağlıklı olması için hayvansal yağ ve hayvansal proteine ihtiyaç vardır. Kolajen diyorlar, kolajen de bir hayvansal protein. Tablet haline getirilen ve dünyanın parasına eczanelerde satılan kolajende protein olur mu? O protein tozudur ve çok tehlikelidir. Isıl işlem ve başka işlemler de gördüğü için paranız boşuna gidiyor. Onun yerine kelle paça, yumurta ve kemik suyu” ifadelerini kullandı.