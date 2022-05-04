https://tr.sputniknews.com/20220504/rizede-che-guavara-posterini-cekmek-isteyen-nagehan-alciya-o-zaman-ozur-dileyeceksiniz-1056071432.html

Rize’de Che Guavara posterini çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya: ‘O zaman özür dileyeceksiniz’

Rize’de Che Guavara posterini çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya: ‘O zaman özür dileyeceksiniz’

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rize'de bir işletmenin duvarında bulunan Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isterken işletme sahibi ‘o zaman özür... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:13+0300

2022-05-04T12:13+0300

2022-05-04T12:13+0300

türkiye

rize

nagehan alçı

che guevara

poster

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048715935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_671fe8696be23612cbd3fc2aa760d3fd.jpg

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dükkanın duvarında bulunan Küba Devrimi'nin öncülerinden Ernesto Che Guevara'nın posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi Alçı'nın bu isteğine ‘o zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan' diyerek tepki gösterdi.Cumhuriyet’in aktardığına göre, Alçı’nın geçmişte Guevara’ya hakaret ettiği için posterinin fotoğrafını çekmesini engelleyen işletmeci, Alçı'ya “Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan. Çekmeyin, o bize ait. Bizim kültürümüzün” dedi.Nagehan Alçı 2011 yılında canlı yayında yayınlanan bir programda, Che Guevara’ya hakaretler yağdırmıştı. Alçı, “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti” demişti.

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rize, nagehan alçı, che guevara, poster, tepki