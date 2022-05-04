https://tr.sputniknews.com/20220504/rizede-che-guavara-posterini-cekmek-isteyen-nagehan-alciya-o-zaman-ozur-dileyeceksiniz-1056071432.html
Rize’de Che Guavara posterini çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya: ‘O zaman özür dileyeceksiniz’
Rize’de Che Guavara posterini çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya: ‘O zaman özür dileyeceksiniz’
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rize'de bir işletmenin duvarında bulunan Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isterken işletme sahibi ‘o zaman özür... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:13+0300
2022-05-04T12:13+0300
2022-05-04T12:13+0300
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nagehan alçı
che guevara
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Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dükkanın duvarında bulunan Küba Devrimi'nin öncülerinden Ernesto Che Guevara'nın posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi Alçı'nın bu isteğine ‘o zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan' diyerek tepki gösterdi.Cumhuriyet’in aktardığına göre, Alçı’nın geçmişte Guevara’ya hakaret ettiği için posterinin fotoğrafını çekmesini engelleyen işletmeci, Alçı'ya “Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan. Çekmeyin, o bize ait. Bizim kültürümüzün” dedi.Nagehan Alçı 2011 yılında canlı yayında yayınlanan bir programda, Che Guevara’ya hakaretler yağdırmıştı. Alçı, “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti” demişti.
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Rize’de Che Guavara posterini çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya: ‘O zaman özür dileyeceksiniz’
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rize'de bir işletmenin duvarında bulunan Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isterken işletme sahibi ‘o zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan' dedi.
Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dükkanın duvarında bulunan Küba Devrimi'nin öncülerinden Ernesto Che Guevara'nın posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi Alçı'nın bu isteğine ‘o zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan' diyerek tepki gösterdi.
Cumhuriyet’in aktardığına göre,
Alçı’nın geçmişte Guevara’ya hakaret ettiği için posterinin fotoğrafını çekmesini engelleyen işletmeci, Alçı'ya “Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan. Çekmeyin, o bize ait. Bizim kültürümüzün”
dedi.
Nagehan Alçı 2011 yılında canlı yayında yayınlanan bir programda, Che Guevara’ya hakaretler yağdırmıştı. Alçı, “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti” demişti.