https://tr.sputniknews.com/20220504/rus-disislerinden-finlandiya-ve-isvece-nato-uyarisi-1056091696.html

Rus Dışişleri’nden Finlandiya ve İsveç’e ‘NATO’ uyarısı

Rus Dışişleri’nden Finlandiya ve İsveç’e ‘NATO’ uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in, NATO’ya katılmaları durumunda ittifak ve Rusya arasında çatışma alanına... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T22:03+0300

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dünya

rusya

nato

isveç

finlandiya

mariya zaharova

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İspanya’nın ABC gazetesine konuşan Zaharova, “Finlandiya ve İsveç ittifaka katılırsa, Kuzey Atlantik bloğu ile Rusya arasında bir çatışma alanına dönüşecekler. Bunu, zaman içinde test edilmiş iyi komşuluk ilişkilerimiz de dahil olmak üzere sonuçlar takip edecek. İsveç ve Finlandiya halkları bunu mu istiyor?” ifadesini kullandı.

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rusya, nato, isveç, finlandiya, mariya zaharova