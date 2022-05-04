https://tr.sputniknews.com/20220504/rus-disislerinden-finlandiya-ve-isvece-nato-uyarisi-1056091696.html
Rus Dışişleri’nden Finlandiya ve İsveç’e ‘NATO’ uyarısı
Rus Dışişleri’nden Finlandiya ve İsveç’e ‘NATO’ uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in, NATO’ya katılmaları durumunda ittifak ve Rusya arasında çatışma alanına... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T22:03+0300
2022-05-04T22:03+0300
2022-05-04T22:03+0300
dünya
rusya
nato
isveç
finlandiya
mariya zaharova
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İspanya’nın ABC gazetesine konuşan Zaharova, “Finlandiya ve İsveç ittifaka katılırsa, Kuzey Atlantik bloğu ile Rusya arasında bir çatışma alanına dönüşecekler. Bunu, zaman içinde test edilmiş iyi komşuluk ilişkilerimiz de dahil olmak üzere sonuçlar takip edecek. İsveç ve Finlandiya halkları bunu mu istiyor?” ifadesini kullandı.
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rusya, nato, isveç, finlandiya, mariya zaharova
Rus Dışişleri’nden Finlandiya ve İsveç’e ‘NATO’ uyarısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in, NATO’ya katılmaları durumunda ittifak ve Rusya arasında çatışma alanına dönüşeceklerini belirtti.
İspanya’nın ABC
gazetesine konuşan Zaharova, “Finlandiya ve İsveç ittifaka katılırsa, Kuzey Atlantik bloğu ile Rusya arasında bir çatışma alanına dönüşecekler. Bunu, zaman içinde test edilmiş iyi komşuluk ilişkilerimiz de dahil olmak üzere sonuçlar takip edecek. İsveç ve Finlandiya halkları bunu mu istiyor?”
ifadesini kullandı.