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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-milliyetciler-insani-koridorlari-bombaliyor-1056063244.html
CANLI BLOG | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı milliyetçiler insani koridorları bombalıyor
CANLI BLOG | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı milliyetçiler insani koridorları bombalıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rusya tarafından açılan insani koridorların Ukraynalı... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T05:41+0300
2022-05-04T06:07+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
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rusya savunma bakanlığı ulusal kontrol merkezi başkanı mihail mizintsev
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Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı milliyetçiler insani koridorları bombalıyor

05:41 04.05.2022 (güncellendi: 06:07 04.05.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rusya tarafından açılan insani koridorların Ukraynalı milliyetçiler tarafından bombalandığını bildirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’da sivillerin tahliyesi amacıyla insani molaların sağlanması konusunda Moskova ve Kiev’le koordinasyonun devam etmesini umduklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Vadim Astafyev ise, "Milliyetçi taburların militanları tarafından açık insani koridorların hafif silah ve havanlarla bombalandığı sayısız vaka tespit edildi" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:36 04.05.2022
AB'den Rusya'ya 6. yaptırım paketi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının" küresel güvenliği etkilediğini, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırladıklarını söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrell, "Daha fazla bankayı SWIFT'ten çıkarmayı, dezenformasyon oyuncularını listeye almayı ve petrol ithalatını ele almayı hedefleyen 6. yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz. Bu tedbirler onay için AB Konseyine sunulacak." ifadesini kullandı.
Batı basınında çıkan haberlere göre, AB Komisyonu 6. yaptırım paketinde Rus bankaları Moskova Kredi Bankası ile Rusya Tarım Bankasının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını teklif etmeye hazırlanıyor
06:25 04.05.2022
ABD Başkanı Joe Biden, kongreyi Ukrayna'ya yardım etmek ve müttefik silah stoklarını yenilemek için fon sağlamaya çağırdı
06:14 04.05.2022
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi: Batı, Kiev'in suçlarını görmezden gelip teröristlerin suç ortağı oldu
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi başkanı Albay General Mizintsev, “Batı ülkelerinin Kiev rejiminin hem Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri sakinlerine hem de Kiev tarafından kontrol edilen bölgelerdeki Ukrayna vatandaşlarına karşı işlediği sayısız savaş suçuna dikkat etmemesi tamamen anlaşılmaz” dedi.
Mizintsev, "Çifte standart politikasını uygulayan "medeni Batı", tarafsız bir soruşturma yürütmek ve failleri bulmakla hiç ilgilenmiyor ve çoğu zaman Ukrayna tarafının çok sayıda uluslararası sözleşme ihlaline göz yumuyor ya da haksız yere suçu Rusya'ya atıyor. Bütün bunlar, 'uygar ülkelerin' otoritelerini teröristlerin suç ortaklarıyla bir tutuyor ve ayrıca Kiev rejimine, kendi vatandaşlarına karşı işledikleri suçlar için bile cezasız kalma konusunda güven veriyor, Nazi ideolojilerini desteklemeyen sivillere karşı Ukraynalı milliyetçilerin zulmünü haklı çıkarıyor" dedi.
06:09 04.05.2022
Avustralya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar
Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesine göre, 75 Rus Devlet Duması milletvekilinin yanı sıra Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin (DHC ve LHC) bir dizi kilit bakanını yaptırım listesine aldı. Belgeye göre listede 20'den fazla DHC bakanı ve 15 LHC bakanı yer alıyor.
06:07 04.05.2022
Rusya'nın uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak 4 Mart'tan itibaren sabah 8 ila akşam 8 saatleri arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın Mariupol'dan sivillerin tahliyesine imkan tanımak için insani bir koridor açtığını hatırlatan Mizintsev konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Rus askeri personeli, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri birimleriyle birlikte tüm rotalarda 'sessizlik rejimi'ni tam olarak uygulamaya devam ediyor. Ancak Kiev yetkilileri bu insani ilkelere uymuyor. Objektif kontrol çerçevesinde, milliyetçi taburların militanları tarafından açık insani koridorların hafif silah ve havanlarla bombalandığı sayısız vaka tespit edildi."
Mizintsev ayrıca, "Kharkov'da, bölgesel savunma taburlarının militanları, Ukrayna Kuvvetleri'nin memurlarıyla ortaklaşa, Rus yanlısı görüşlerini ifade eden veya mevcut Ukrayna hükümetini kınayan yerel sakinleri belirlemek için evlere baskınlar düzenliyor" dedi.
Mizintsev, Nikolayev, Sumy, Chernigov'de bu tür baskınların gerçekleştiğini söyledi.
06:06 04.05.2022
Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
Ukrayna krizi
Guterres: İnsani konularda Moskova ve Kiev’le koordinasyonun sürmesini umuyoruz
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