Rusya'nın uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak 4 Mart'tan itibaren sabah 8 ila akşam 8 saatleri arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın Mariupol'dan sivillerin tahliyesine imkan tanımak için insani bir koridor açtığını hatırlatan Mizintsev konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Rus askeri personeli, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri birimleriyle birlikte tüm rotalarda 'sessizlik rejimi'ni tam olarak uygulamaya devam ediyor. Ancak Kiev yetkilileri bu insani ilkelere uymuyor. Objektif kontrol çerçevesinde, milliyetçi taburların militanları tarafından açık insani koridorların hafif silah ve havanlarla bombalandığı sayısız vaka tespit edildi."

Mizintsev ayrıca, "Kharkov'da, bölgesel savunma taburlarının militanları, Ukrayna Kuvvetleri'nin memurlarıyla ortaklaşa, Rus yanlısı görüşlerini ifade eden veya mevcut Ukrayna hükümetini kınayan yerel sakinleri belirlemek için evlere baskınlar düzenliyor" dedi.

Mizintsev, Nikolayev, Sumy, Chernigov'de bu tür baskınların gerçekleştiğini söyledi.