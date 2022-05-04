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Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1.5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:42+0300
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yaşam
canik
samsun
kaza
jandarma
hastane
çocuk
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Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf'a isabet etti. Baba gözaltına alındıAğır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf'a doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kurtarılamadı. Çocuğunun peşinden hastaneye giden baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/gonul-yazar-gecirdigi-kaza-sonucu-sol-gozunu-kaybetti-1056067218.html
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canik, samsun, kaza, jandarma, hastane, çocuk

Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü

16:42 04.05.2022 (güncellendi: 16:43 04.05.2022)
© İHA / MUHAMMER AYSilahı temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olan baba gözaltına alındı
Silahı temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olan baba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / MUHAMMER AY
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Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1.5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.
Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf'a isabet etti.

Baba gözaltına alındı

Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf'a doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kurtarılamadı. Çocuğunun peşinden hastaneye giden baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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