https://tr.sputniknews.com/20220504/silahi-temizlerken-kazara-15-yasindaki-oglunun-olumune-sebep-oldu-1056082639.html

Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1.5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T16:42+0300

2022-05-04T16:42+0300

2022-05-04T16:43+0300

yaşam

canik

samsun

kaza

jandarma

hastane

çocuk

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Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf'a isabet etti. Baba gözaltına alındıAğır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf'a doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kurtarılamadı. Çocuğunun peşinden hastaneye giden baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220504/gonul-yazar-gecirdigi-kaza-sonucu-sol-gozunu-kaybetti-1056067218.html

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canik, samsun, kaza, jandarma, hastane, çocuk