https://tr.sputniknews.com/20220504/silahi-temizlerken-kazara-15-yasindaki-oglunun-olumune-sebep-oldu-1056082639.html
Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1.5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:42+0300
2022-05-04T16:42+0300
2022-05-04T16:43+0300
yaşam
canik
samsun
kaza
jandarma
hastane
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056082595_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_b9f3b398349d379ec5c29e3734af7fd0.jpg
Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf'a isabet etti. Baba gözaltına alındıAğır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf'a doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kurtarılamadı. Çocuğunun peşinden hastaneye giden baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/gonul-yazar-gecirdigi-kaza-sonucu-sol-gozunu-kaybetti-1056067218.html
canik
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056082595_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_fb417b4435ba03ac8a4cd53d64ceb651.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
canik, samsun, kaza, jandarma, hastane, çocuk
Silahını temizlerken kazara 1.5 yaşındaki oğlunu öldürdü
16:42 04.05.2022 (güncellendi: 16:43 04.05.2022) Abone ol
Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1.5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.
Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf'a isabet etti.
Baba gözaltına alındı
Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf'a doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kurtarılamadı. Çocuğunun peşinden hastaneye giden baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.