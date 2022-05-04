https://tr.sputniknews.com/20220504/slovakya-rus-petrolune-ambargo-uygulanmasi-avrupa-ekonomisini-yok-edecek-1056090941.html

Slovakya: Rus petrolüne ambargo uygulanması Avrupa ekonomisini yok edecek

Slovakya: Rus petrolüne ambargo uygulanması Avrupa ekonomisini yok edecek

Slovakya Enerji Bakanı Karol Galek, Rus petrolüne ambargo uygulanmasının Avrupa ekonomisinin yok olmasına yol açacağını belirtti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T21:24+0300

2022-05-04T21:24+0300

2022-05-04T21:24+0300

ekonomi

petrol

slovakya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055168007_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_2567608dee02dc4c5e865f4776cfe428.jpg

Slovakya Enerji Bakanı Karol Galek, ülkesinin Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayan mevcut planını kabul edemeyeceği konusunda uyardı ve alternatif yakıt kaynakları bulmak için daha fazla zaman çağrısında bulundu.Politico dergisine konuşan Galek, yaptırımlara karşı olmadıklarını ve Rusya’ya baskı uygulayacak önlemleri kabul etmek istediklerini belirterek, “Ancak ABD Komisyonu’nun, Slovakya ve Macaristan’a petrol yasağına uyum sağlamaları için fazladan bir yıl verme önerisi yeterli değil. En az 3 yıl verilmesini bekliyoruz” dedi.AB Komisyonu’nun son önerisinin sadece Slovakya değil, Avusturya, Çekya ve Ukrayna’ya da zarar vereceğini kaydeden Galek, “Bu, Avrupa ekonomimizi yok edecek” diye vurguladı.

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petrol, slovakya