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https://tr.sputniknews.com/20220504/slovakya-rus-petrolune-ambargo-uygulanmasi-avrupa-ekonomisini-yok-edecek-1056090941.html
Slovakya: Rus petrolüne ambargo uygulanması Avrupa ekonomisini yok edecek
Slovakya: Rus petrolüne ambargo uygulanması Avrupa ekonomisini yok edecek
Slovakya Enerji Bakanı Karol Galek, Rus petrolüne ambargo uygulanmasının Avrupa ekonomisinin yok olmasına yol açacağını belirtti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T21:24+0300
2022-05-04T21:24+0300
ekonomi
petrol
slovakya
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Slovakya Enerji Bakanı Karol Galek, ülkesinin Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayan mevcut planını kabul edemeyeceği konusunda uyardı ve alternatif yakıt kaynakları bulmak için daha fazla zaman çağrısında bulundu.Politico dergisine konuşan Galek, yaptırımlara karşı olmadıklarını ve Rusya’ya baskı uygulayacak önlemleri kabul etmek istediklerini belirterek, “Ancak ABD Komisyonu’nun, Slovakya ve Macaristan’a petrol yasağına uyum sağlamaları için fazladan bir yıl verme önerisi yeterli değil. En az 3 yıl verilmesini bekliyoruz” dedi.AB Komisyonu’nun son önerisinin sadece Slovakya değil, Avusturya, Çekya ve Ukrayna’ya da zarar vereceğini kaydeden Galek, “Bu, Avrupa ekonomimizi yok edecek” diye vurguladı.
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petrol, slovakya

Slovakya: Rus petrolüne ambargo uygulanması Avrupa ekonomisini yok edecek

21:24 04.05.2022
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Slovakya Enerji Bakanı Karol Galek, Rus petrolüne ambargo uygulanmasının Avrupa ekonomisinin yok olmasına yol açacağını belirtti.
Slovakya Enerji Bakanı Karol Galek, ülkesinin Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayan mevcut planını kabul edemeyeceği konusunda uyardı ve alternatif yakıt kaynakları bulmak için daha fazla zaman çağrısında bulundu.
Politico dergisine konuşan Galek, yaptırımlara karşı olmadıklarını ve Rusya’ya baskı uygulayacak önlemleri kabul etmek istediklerini belirterek, “Ancak ABD Komisyonu’nun, Slovakya ve Macaristan’a petrol yasağına uyum sağlamaları için fazladan bir yıl verme önerisi yeterli değil. En az 3 yıl verilmesini bekliyoruz” dedi.
AB Komisyonu’nun son önerisinin sadece Slovakya değil, Avusturya, Çekya ve Ukrayna’ya da zarar vereceğini kaydeden Galek, “Bu, Avrupa ekonomimizi yok edecek” diye vurguladı.
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