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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/soygu-natonun-ukraynaya-gonderdigi-silah-dolu-araclari-mesru-hedef-olarak-goruyoruz-1056070787.html
Şoygu: NATO’nun Ukrayna’ya gönderdiği silah dolu araçları meşru hedef olarak görüyoruz
Şoygu: NATO’nun Ukrayna’ya gönderdiği silah dolu araçları meşru hedef olarak görüyoruz
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkla olan bir toplantıda NATO’nun Ukrayna ordusu için gönderdiği ve bu ülkenin topraklarına girmiş olan, içi silah ve... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:07+0300
2022-05-04T12:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
sergey şoygu
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Şoygu, “ABD ve NATO’dan müttefikleri Ukrayna’yı silahla doldurmaya devam ediyor. bu ülkenin topraklarına gelen, içi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacına yönelik silah veya malzeme dolu olan, İttifak’a ait her türlü ulaşım aracı tarafımızca imha edilmek için meşru hedef olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.Şoygu, özel operasyon sırasında Rus ordusunun cesaret örneği göstererek görevlerini gururla yerine getirdiğini, Donbass’ın güvenliğini sağladığını vurguladı.Bakan, “Rus Silahlı Kuvvetleri, başkomutan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tarafından verilen tüm görevleri yerine getirmeye devam edecek” dedi.‘Azovstal’daki aşırı milliyetçileri silah bırakmaları için ikna etme girişimlerimizi sürdürüyoruz’Şoygu, Azovstal tesisinin bulunduğu bölgenin her yönden kuşatıldığını, aşırı milliyetçilere sivilleri serbest bırakmaları ve can garantileri çerçevesinde teslim olmalarına yönelik tüm tekliflerinin gözardı edildiğini, ancak bu yöndeki girişimlerine devam ettiklerini belirtti.‘Bu yıl 9 Mayıs’ta 28 kentte askeri geçit töreni düzenlenecek’Şoygu, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda bu yıl 28 kentte geçit töreni düzenleneceğini söyledi.Şoygu’ya göre, geçit törenlerinde yaklaşık 65 bin kişi, 2 bin 400 silah ve askeri teçhizat, 460’tan fazla hava aracı yer alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-savunma-bakanligi-kiev-rejimi-mariupoldeki-azovstaldan-tahliyeyi-bir-kez-daha-engelledi-1055842194.html
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rusya, ukrayna, nato, sergey şoygu

Şoygu: NATO’nun Ukrayna’ya gönderdiği silah dolu araçları meşru hedef olarak görüyoruz

12:07 04.05.2022 (güncellendi: 12:25 04.05.2022)
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkla olan bir toplantıda NATO’nun Ukrayna ordusu için gönderdiği ve bu ülkenin topraklarına girmiş olan, içi silah ve mühimmat yüklü araçların vurulacaklarını söyledi.
Şoygu, “ABD ve NATO’dan müttefikleri Ukrayna’yı silahla doldurmaya devam ediyor. bu ülkenin topraklarına gelen, içi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacına yönelik silah veya malzeme dolu olan, İttifak’a ait her türlü ulaşım aracı tarafımızca imha edilmek için meşru hedef olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.
Şoygu, özel operasyon sırasında Rus ordusunun cesaret örneği göstererek görevlerini gururla yerine getirdiğini, Donbass’ın güvenliğini sağladığını vurguladı.
Bakan, “Rus Silahlı Kuvvetleri, başkomutan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tarafından verilen tüm görevleri yerine getirmeye devam edecek” dedi.

‘Azovstal’daki aşırı milliyetçileri silah bırakmaları için ikna etme girişimlerimizi sürdürüyoruz’

Şoygu, Azovstal tesisinin bulunduğu bölgenin her yönden kuşatıldığını, aşırı milliyetçilere sivilleri serbest bırakmaları ve can garantileri çerçevesinde teslim olmalarına yönelik tüm tekliflerinin gözardı edildiğini, ancak bu yöndeki girişimlerine devam ettiklerini belirtti.

‘Bu yıl 9 Mayıs’ta 28 kentte askeri geçit töreni düzenlenecek’

Şoygu, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda bu yıl 28 kentte geçit töreni düzenleneceğini söyledi.
Şoygu’ya göre, geçit törenlerinde yaklaşık 65 bin kişi, 2 bin 400 silah ve askeri teçhizat, 460’tan fazla hava aracı yer alacak.
Rusya - Ukrayna'daki operasyonu - Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
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25 Nisan, 22:15
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