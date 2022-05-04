https://tr.sputniknews.com/20220504/soylu-bu-bayramda-trafik-kazalarinda-gecen-bayramlara-gore-can-kaybi-yuzde-58-azaldi-1056074004.html
Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı
Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:17+0300
2022-05-04T13:17+0300
2022-05-04T13:23+0300
trafik kazası
süleyman soylu
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054665892_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3632c740b39c8d4a2525694ce401c0fb.jpg
Bakan Soylu, bu bayramda trafik kazalarında can kaybının geçen bayramlara göre yüzde 58 azaldığını açıkladı.Soylu, "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" uyarısında bulundu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054665892_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2509c1f2e1f75c31761d3a0e9b9d355.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trafik kazası, süleyman soylu
Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı
13:17 04.05.2022 (güncellendi: 13:23 04.05.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi.
Bakan Soylu, bu bayramda trafik kazalarında can kaybının geçen bayramlara göre yüzde 58 azaldığını açıkladı.
Soylu, "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" uyarısında bulundu.