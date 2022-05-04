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https://tr.sputniknews.com/20220504/soylu-bu-bayramda-trafik-kazalarinda-gecen-bayramlara-gore-can-kaybi-yuzde-58-azaldi-1056074004.html
Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı
Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:17+0300
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trafik kazası
süleyman soylu
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Bakan Soylu, bu bayramda trafik kazalarında can kaybının geçen bayramlara göre yüzde 58 azaldığını açıkladı.Soylu, "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" uyarısında bulundu.
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trafik kazası, süleyman soylu

Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı

13:17 04.05.2022 (güncellendi: 13:23 04.05.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi.
Bakan Soylu, bu bayramda trafik kazalarında can kaybının geçen bayramlara göre yüzde 58 azaldığını açıkladı.
Soylu, "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" uyarısında bulundu.
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