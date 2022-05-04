https://tr.sputniknews.com/20220504/soylu-bu-bayramda-trafik-kazalarinda-gecen-bayramlara-gore-can-kaybi-yuzde-58-azaldi-1056074004.html

Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı

Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T13:17+0300

2022-05-04T13:17+0300

2022-05-04T13:23+0300

trafik kazası

süleyman soylu

türkiye

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Bakan Soylu, bu bayramda trafik kazalarında can kaybının geçen bayramlara göre yüzde 58 azaldığını açıkladı.Soylu, "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" uyarısında bulundu.

türkiye

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trafik kazası, süleyman soylu