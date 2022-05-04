https://tr.sputniknews.com/20220504/su-kitligina-care-itu-deniz-suyunu-dusuk-maliyetle-ucuz-icme-suyuna-donusturecek-1056068848.html

'Su kıtlığına çare': İTÜ deniz suyunu düşük maliyetle ucuz içme suyuna dönüştürecek

'Su kıtlığına çare': İTÜ deniz suyunu düşük maliyetle ucuz içme suyuna dönüştürecek

İTÜ, termal yöntemleri ve ayırma proseslerini içeren hibrit teknolojiyle deniz suyunu yüzde 40 daha az maliyetle ve çevreci yöntemlerle içme ve kullanma suyuna... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T11:35+0300

2022-05-04T11:35+0300

2022-05-04T11:38+0300

deniz suyu

türkiye

istanbul teknik üniversitesi (itü)

içme suyu

katar

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Yüksel İmer ve ekibi, Türkiye ile Katar arasındaki uluslararası iş birliği kapsamında deniz suyunu daha ucuz maliyetle sürdürülebilir ve çevreci teknikler kullanarak, içme ve kullanma suyuna dönüştürmek için çalışma başlattı.Bu kapsamda ekip, hibrit termal ve ayırma teknolojisiyle daha düşük kalitede ve yüksek tuzlulukta olan deniz sularını hem daha düşük maliyet hem de yüksek verimlilikte içme ve kullanma suyuna dönüştürmeyi hedefliyor.Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Çevre ve Su Ensititüsü ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin de yer aldığı, Doç. Dr. İmer'in ise yürütücüsü olduğu ‘Yüksek Tuz Konsantresi Arıtımı ve Deniz Suyu Desalinasyonu İçin İleri Membran Distilasyon Teknolojisinin Geliştirilmesi’ projesi, Katar Ulusal Araştırma Fonu Öncelikli Araştırma Programı kapsamında 540 bin dolarlık ortak destek almaya hak kazandı.Doç. Dr. İmer, su kıtlığının tüm dünyada temel bir problem olduğunu, alternatif su kaynakları için uygun teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.Dünyada endüstrileşmenin ciddi boyutlarda olması, nüfus artışı ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirten İmer, "Özellikle temiz, ulaşılabilir su miktarları gün geçtikçe azalıyor. Projede de deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.‘Yüzde 90'ına kadar temiz su elde edilmesini sağlayacağız'İmer, projede Katar ve Türkiye ekibinin denizden su elde edilmesi noktasında güvenilirliği belirlenmiş teknolojileri bir araya getirmeye çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:İmer, deniz suyunu temiz suya dönüştürürken yüksek miktarda tuz akımının tekrar denize verildiğini kaydetti.Bu durumun deniz ekosistemini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren İmer, "Projemizde geliştireceğimiz teknikte denize dönen akımın, ekosisteme baskı yapmaması üzerine daha çevreci, daha sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kontrolü sağlanacaktır. Dolayısıyla aslında tamamen çevreci ve sürdürülebilir bir desalinasyon teknolojisi geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.‘Her alanda kullanılabilir’İmer, denizden elde ettikleri temiz suyun her alanda kullanılabileceğinin altını çizdi.Deniz suyunun kullanılmasının su kıtlığına bir çare olacağını vurgulayan İmer, "Her ülkenin gelecekteki en büyük problemi su kıtlığı olacak. Dolayısıyla deniz suyu bunun için oldukça iyi bir alternatif. Bizim de hedefimiz üç yıl sürecek proje çalışmalarımız sonunda gerçekten saha ölçeğinde bu teknolojilere hazır hale gelmek ve olası bir su kıtlığı durumunda deniz suyunu alternatif bir su kaynağı olarak hali hazırda tutabilmek" ifadelerini kullandı.‘Suyu dönüştürürken harcanan enerji miktarını azaltacağız’Temiz su elde etmenin maliyetli bir iş olduğunu, önemli miktarda enerjinin kullanıldığını anlatan İmer, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220105/bakanlik-icme-sulari-icin-harekete-gecti-1052415902.html

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deniz suyu, istanbul teknik üniversitesi (itü), içme suyu, katar