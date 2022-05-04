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Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-04T16:25+0300
yaşam
halat
yardım
mahsur kalma
adana
kanyon
su seviyesi
afad
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Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden bir grup, kıyısında piknik yaptıkları Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 8 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Karaisalı itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 4'ü kadın 8 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı. Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.
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halat, yardım, mahsur kalma, adana, kanyon, su seviyesi, afad, 112 acil servis

Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

16:25 04.05.2022
© İHA / FATİH KEÇESu seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / FATİH KEÇE
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Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden bir grup, kıyısında piknik yaptıkları Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 8 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Karaisalı itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 4'ü kadın 8 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı. Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.
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