https://tr.sputniknews.com/20220504/su-seviyesi-yukselince-mahsur-kalan-8-kisi-kurtarildi-1056081976.html

Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T16:25+0300

2022-05-04T16:25+0300

2022-05-04T16:25+0300

yaşam

halat

yardım

mahsur kalma

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kanyon

su seviyesi

afad

112 acil servis

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Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden bir grup, kıyısında piknik yaptıkları Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 8 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Karaisalı itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 4'ü kadın 8 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı. Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.

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halat, yardım, mahsur kalma, adana, kanyon, su seviyesi, afad, 112 acil servis