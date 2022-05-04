https://tr.sputniknews.com/20220504/super-ligden-8-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1056060988.html

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T01:10+0300

2022-05-04T01:10+0300

2022-05-04T01:10+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamada Trabzonspor'un, Fraport TAV Antalyaspor maçındaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.Kasımpaşa ve Göztepe'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirilirken, Demir Grup Sivasspor'un talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disipline yollandığı aktarıldı.Galatasaray'ın hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği duyuruldu.

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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)