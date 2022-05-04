https://tr.sputniknews.com/20220504/taciz-girisiminde-bulunan-sahislar-mahalleliler-tarafindan-bicaklandi-1056064225.html

Taciz girişiminde bulunan şahıslar mahalleliler tarafından bıçaklandı

Taciz girişiminde bulunan şahıslar mahalleliler tarafından bıçaklandı

Esenyurt’ta bir mahallede yürüyen genç kız, bir grup tarafından taciz edildi. Bu durumu gören mahalle sakinleri, tacizde bulunan şahısları bıçakladı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T08:27+0300

2022-05-04T08:27+0300

2022-05-04T08:27+0300

türkiye

esenyurt

taciz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be076fc93fcc0934107d481b96e43b22.jpg

Olay bugün saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu. Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esenyurt, taciz