https://tr.sputniknews.com/20220504/tamir-ettigi-arabada-buldugu-fare-yavrularini-siringiyla-besledi-1056074718.html

Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi

Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi

Zonguldak’taki sanayi sitesinde ustalık yapan bir esnaf, tamir etmeye çalıştığı araçta yeni doğmuş fare yavruları buldu. Annesiz olan fare yavruları için... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T13:36+0300

2022-05-04T13:36+0300

2022-05-04T13:36+0300

yaşam

fare

tamir

sanayi

zonguldak

devrek

karınca

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinin sanayi bölgesinde ustalık yapan bir esnaf, müşterisi tarafından tamir edilmek üzere aracı teslim aldı. Farların yanmama sorunu nedeniyle gelen aracı inceleyen usta, ara bölmede fare yavrularını görünce şaşkına döndü. Karıncaların yavruların bazılarını ısırmış olduğunu görünce elleriyle tek tek pansuman yardımıyla temizleyen usta, fareleri sahiplendi.'Yavruların bazılarını pansuman yardımıyla temizledim'Aracın arızasının çözümünü ararken fare yavruların gören usta şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220416/iklim-krizi-ve-sira-disi-hava-olaylari-leyleklerin-gocunu-aksatiyor-1055604536.html

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fare, tamir, sanayi, zonguldak, devrek, karınca