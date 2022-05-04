Türkiye
CANLI | Mariupol’den 517 kişi daha tahliye edildi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220504/tamir-ettigi-arabada-buldugu-fare-yavrularini-siringiyla-besledi-1056074718.html
Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi
Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi
Zonguldak’taki sanayi sitesinde ustalık yapan bir esnaf, tamir etmeye çalıştığı araçta yeni doğmuş fare yavruları buldu. Annesiz olan fare yavruları için... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:36+0300
2022-05-04T13:36+0300
yaşam
fare
tamir
sanayi
zonguldak
devrek
karınca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056074657_0:85:602:424_1920x0_80_0_0_e8aea297cde9759e1c1e5665be26aa6f.jpg
Zonguldak’ın Devrek ilçesinin sanayi bölgesinde ustalık yapan bir esnaf, müşterisi tarafından tamir edilmek üzere aracı teslim aldı. Farların yanmama sorunu nedeniyle gelen aracı inceleyen usta, ara bölmede fare yavrularını görünce şaşkına döndü. Karıncaların yavruların bazılarını ısırmış olduğunu görünce elleriyle tek tek pansuman yardımıyla temizleyen usta, fareleri sahiplendi.'Yavruların bazılarını pansuman yardımıyla temizledim'Aracın arızasının çözümünü ararken fare yavruların gören usta şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220416/iklim-krizi-ve-sira-disi-hava-olaylari-leyleklerin-gocunu-aksatiyor-1055604536.html
zonguldak
devrek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056074657_0:28:602:480_1920x0_80_0_0_a21f61fecccf5649e75584a6bdcfac1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fare, tamir, sanayi, zonguldak, devrek, karınca

Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi

13:36 04.05.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAKTamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını elleriyle besledi
Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını elleriyle besledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAK
Abone olTelegram
Zonguldak’taki sanayi sitesinde ustalık yapan bir esnaf, tamir etmeye çalıştığı araçta yeni doğmuş fare yavruları buldu. Annesiz olan fare yavruları için "açlıktan ölmesin" diyen usta, onları şırıngayla besledi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinin sanayi bölgesinde ustalık yapan bir esnaf, müşterisi tarafından tamir edilmek üzere aracı teslim aldı. Farların yanmama sorunu nedeniyle gelen aracı inceleyen usta, ara bölmede fare yavrularını görünce şaşkına döndü. Karıncaların yavruların bazılarını ısırmış olduğunu görünce elleriyle tek tek pansuman yardımıyla temizleyen usta, fareleri sahiplendi.

'Yavruların bazılarını pansuman yardımıyla temizledim'

Aracın arızasının çözümünü ararken fare yavruların gören usta şunları söyledi:
“Araç tamir için bana getirildi. Far yanmaması üzerine inceleme yaptığım esnada fare yavrularını gördüm. Anne fare ben aracın kaput kapağını açıp inceleme yaptığım esnada kaçtı. Yeni doğmuş yavruları bu şekilde bırakmaya vicdanım el vermedi. Bende elimden geldiği kadarıyla yavruları şırıngayla beslemeye başladım. Karıncalar yavruların bazılarına ısırmış pansuman yardımıyla temizledim. Hatta yavruların bakımı için insanlardan yardım istedim. Bir kenara koymaya gönlüm el vermedi."
'Baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
YAŞAM
'İklim krizi ve sıra dışı hava olayları leyleklerin göçünü aksatıyor'
16 Nisan, 10:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала