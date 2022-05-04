https://tr.sputniknews.com/20220504/tamir-ettigi-arabada-buldugu-fare-yavrularini-siringiyla-besledi-1056074718.html
Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi
Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi
Zonguldak’taki sanayi sitesinde ustalık yapan bir esnaf, tamir etmeye çalıştığı araçta yeni doğmuş fare yavruları buldu. Annesiz olan fare yavruları için... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:36+0300
2022-05-04T13:36+0300
2022-05-04T13:36+0300
yaşam
fare
tamir
sanayi
zonguldak
devrek
karınca
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinin sanayi bölgesinde ustalık yapan bir esnaf, müşterisi tarafından tamir edilmek üzere aracı teslim aldı. Farların yanmama sorunu nedeniyle gelen aracı inceleyen usta, ara bölmede fare yavrularını görünce şaşkına döndü. Karıncaların yavruların bazılarını ısırmış olduğunu görünce elleriyle tek tek pansuman yardımıyla temizleyen usta, fareleri sahiplendi.'Yavruların bazılarını pansuman yardımıyla temizledim'Aracın arızasının çözümünü ararken fare yavruların gören usta şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220416/iklim-krizi-ve-sira-disi-hava-olaylari-leyleklerin-gocunu-aksatiyor-1055604536.html
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fare, tamir, sanayi, zonguldak, devrek, karınca
Tamir ettiği arabada bulduğu fare yavrularını şırıngıyla besledi
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Zonguldak’taki sanayi sitesinde ustalık yapan bir esnaf, tamir etmeye çalıştığı araçta yeni doğmuş fare yavruları buldu. Annesiz olan fare yavruları için "açlıktan ölmesin" diyen usta, onları şırıngayla besledi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinin sanayi bölgesinde ustalık yapan bir esnaf, müşterisi tarafından tamir edilmek üzere aracı teslim aldı. Farların yanmama sorunu nedeniyle gelen aracı inceleyen usta, ara bölmede fare yavrularını görünce şaşkına döndü. Karıncaların yavruların bazılarını ısırmış olduğunu görünce elleriyle tek tek pansuman yardımıyla temizleyen usta, fareleri sahiplendi.
'Yavruların bazılarını pansuman yardımıyla temizledim'
Aracın arızasının çözümünü ararken fare yavruların gören usta şunları söyledi:
“Araç tamir için bana getirildi. Far yanmaması üzerine inceleme yaptığım esnada fare yavrularını gördüm. Anne fare ben aracın kaput kapağını açıp inceleme yaptığım esnada kaçtı. Yeni doğmuş yavruları bu şekilde bırakmaya vicdanım el vermedi. Bende elimden geldiği kadarıyla yavruları şırıngayla beslemeye başladım. Karıncalar yavruların bazılarına ısırmış pansuman yardımıyla temizledim. Hatta yavruların bakımı için insanlardan yardım istedim. Bir kenara koymaya gönlüm el vermedi."