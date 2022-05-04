https://tr.sputniknews.com/20220504/tayvanda-koronavirus-durdurulamiyor-gunluk-vaka-sayisi-30-bine-yaklasti--1056073258.html

Tayvan'da koronavirüs durdurulamıyor: Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Tayvan'da koronavirüs durdurulamıyor: Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Tayvan’da hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınında vaka sayıları art arda rekor kırarak 30 bine yaklaştı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T13:06+0300

2022-05-04T13:06+0300

2022-05-04T13:06+0300

koronavirüs

tayvan

kovid-19

vaka

vaka sayısı

salgın

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Tayvan'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Ülkedeki son 24 saate ait koronavirüs verileriyle ilgili açıklama yapan Tayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, 28 bin 487 vaka tespit edildiğini ve toplam sayının da 202 bin 418'e yükseldiğini duyurdu. Bu sayıyla birlikte salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu. Kovid-19 nedeniyle aralarında kronik hastalığı bulunmayan 20 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 881'e yükseldi.En çok vaka Yeni Taipei'deTayvan'ın tüm bölgelerinde tespit edilen vakaların en yoğun olduğu yer ise Yeni Taipei kenti oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeni Taipei'de 10 bin 151, başkent Taipei'de ise 5 bin 538 kişi Kovid-19'a yakalandı.Tayvan Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre ülkedeki koronavirüs vakaları bu ay içinde günlük 100 bin sınırına ulaşacak.

https://tr.sputniknews.com/20220429/tayvanda-bir-hafta-icinde-10-bine-yakin-ogrenci-koronaviruse-yakalandi-1055955025.html

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