Türkiye
CANLI | Mariupol’den 517 kişi daha tahliye edildi
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220504/tayvanda-koronavirus-durdurulamiyor-gunluk-vaka-sayisi-30-bine-yaklasti--1056073258.html
Tayvan'da koronavirüs durdurulamıyor: Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Tayvan'da koronavirüs durdurulamıyor: Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Tayvan’da hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınında vaka sayıları art arda rekor kırarak 30 bine yaklaştı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:06+0300
2022-05-04T13:06+0300
koronavirüs
tayvan
kovid-19
vaka
vaka sayısı
salgın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056073388_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0a1586dc0fd629c2739fcfe4df736588.jpg
Tayvan'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Ülkedeki son 24 saate ait koronavirüs verileriyle ilgili açıklama yapan Tayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, 28 bin 487 vaka tespit edildiğini ve toplam sayının da 202 bin 418'e yükseldiğini duyurdu. Bu sayıyla birlikte salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu. Kovid-19 nedeniyle aralarında kronik hastalığı bulunmayan 20 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 881'e yükseldi.En çok vaka Yeni Taipei'deTayvan'ın tüm bölgelerinde tespit edilen vakaların en yoğun olduğu yer ise Yeni Taipei kenti oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeni Taipei'de 10 bin 151, başkent Taipei'de ise 5 bin 538 kişi Kovid-19'a yakalandı.Tayvan Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre ülkedeki koronavirüs vakaları bu ay içinde günlük 100 bin sınırına ulaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220429/tayvanda-bir-hafta-icinde-10-bine-yakin-ogrenci-koronaviruse-yakalandi-1055955025.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056073388_230:0:1766:1152_1920x0_80_0_0_8c159822df90761bc0675289499a06cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayvan, kovid-19, vaka, vaka sayısı, salgın

Tayvan'da koronavirüs durdurulamıyor: Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı

13:06 04.05.2022
© AP PhotoTayvan’da hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınında vaka sayıları art arda rekor kırarak 30 bine yaklaştı.
Tayvan’da hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınında vaka sayıları art arda rekor kırarak 30 bine yaklaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Tayvan’da hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınında vaka sayıları art arda rekor kırarak 30 bine yaklaştı.
Tayvan'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Ülkedeki son 24 saate ait koronavirüs verileriyle ilgili açıklama yapan Tayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, 28 bin 487 vaka tespit edildiğini ve toplam sayının da 202 bin 418'e yükseldiğini duyurdu. Bu sayıyla birlikte salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu.
Kovid-19 nedeniyle aralarında kronik hastalığı bulunmayan 20 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 881'e yükseldi.

En çok vaka Yeni Taipei'de

Tayvan'ın tüm bölgelerinde tespit edilen vakaların en yoğun olduğu yer ise Yeni Taipei kenti oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeni Taipei'de 10 bin 151, başkent Taipei'de ise 5 bin 538 kişi Kovid-19'a yakalandı.
Tayvan Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre ülkedeki koronavirüs vakaları bu ay içinde günlük 100 bin sınırına ulaşacak.
Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
KORONAVİRÜS
Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı
29 Nisan, 15:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала