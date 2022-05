Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu

https://tr.sputniknews.com/20220504/tekirdagda-bagli-oldugu-arabasiyla-golete-dusen-at-boguldu-1056079191.html

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arabasıyla gölete düşen at boğuldu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabol Göleti'nde meydana gelen olayda arabaya bağlı bir at gölete düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette bulunan atı çıkarmak için çalışmalara başladı. Malkara ilçesinden getirilen itfaiye botunun da katıldığı çalışmalarda arabanın verdiği ağırlık sonucu suyun dibinde boğulduğu anlaşılan at, göletten çıkarıldı. Bedeni arabayla birlikte göletten çıkarılan at daha sonra iş makinesi aracılığıyla çukura gömüldü.

