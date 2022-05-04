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Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu
Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arabasıyla gölete düşen at boğuldu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T14:52+0300
2022-05-04T14:52+0300
yaşam
hayrabolu
itfaiye
kaza
malkara
arama kurtarma
bot
iş makinesi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabol Göleti'nde meydana gelen olayda arabaya bağlı bir at gölete düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette bulunan atı çıkarmak için çalışmalara başladı. Malkara ilçesinden getirilen itfaiye botunun da katıldığı çalışmalarda arabanın verdiği ağırlık sonucu suyun dibinde boğulduğu anlaşılan at, göletten çıkarıldı. Bedeni arabayla birlikte göletten çıkarılan at daha sonra iş makinesi aracılığıyla çukura gömüldü.
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hayrabolu, itfaiye, kaza, malkara, arama kurtarma, bot, iş makinesi

Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu

14:52 04.05.2022
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu
Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / HALİL DAĞ
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arabasıyla gölete düşen at boğuldu.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabol Göleti'nde meydana gelen olayda arabaya bağlı bir at gölete düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette bulunan atı çıkarmak için çalışmalara başladı.
Malkara ilçesinden getirilen itfaiye botunun da katıldığı çalışmalarda arabanın verdiği ağırlık sonucu suyun dibinde boğulduğu anlaşılan at, göletten çıkarıldı. Bedeni arabayla birlikte göletten çıkarılan at daha sonra iş makinesi aracılığıyla çukura gömüldü.
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