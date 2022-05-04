https://tr.sputniknews.com/20220504/trabzonspor-sampiyon-olunca-41-poset-masallah-yumurtasi-dagitti-1056080720.html
Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet 'maşallah' yumurtası dağıttı
Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet 'maşallah' yumurtası dağıttı
Kocaeli'de kıraathane işleten Zeynel Horos, çok sevdiği takımı Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T15:44+0300
2022-05-04T15:44+0300
2022-05-04T15:44+0300
spor
kocaeli
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trabzonspor
yumurta
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kıraathane işleten 52 yaşındaki Zeynel Horos, Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olunca iş yerinin önüne tezgah açtı.Kocaeli'nin plakası olduğu için yumurtaları 41 poşete koyan Horos, poşetlediği yumurtaları iş yerine çay içmeye gelen müşterilere ücretsiz şekilde dağıttı.Horos'un iş yerinin duvarına astığı yazıda ise, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Trabzonspor'un şampiyonluğu vesilesiyle 41 poşet yumurta, sayın müşterilerime hediyem olsun. 41 kere maşallah şampiyon Trabzonspor'uma" ifadeleri yer aldı.
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kocaeli, ücretsiz, trabzonspor, yumurta
Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet 'maşallah' yumurtası dağıttı
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Kocaeli'de kıraathane işleten Zeynel Horos, çok sevdiği takımı Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kıraathane işleten 52 yaşındaki Zeynel Horos, Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olunca iş yerinin önüne tezgah açtı.
Kocaeli'nin plakası olduğu için yumurtaları 41 poşete koyan Horos, poşetlediği yumurtaları iş yerine çay içmeye gelen müşterilere ücretsiz şekilde dağıttı.
Horos'un iş yerinin duvarına astığı yazıda ise, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Trabzonspor'un şampiyonluğu vesilesiyle 41 poşet yumurta, sayın müşterilerime hediyem olsun. 41 kere maşallah şampiyon Trabzonspor'uma" ifadeleri yer aldı.