https://tr.sputniknews.com/20220504/tskda-bir-ilk-profesyonel-asker-sayisi-zorunlu-askerlik-gorevini-yapanlari-gecti-1056069556.html

TSK'da bir ilk: Profesyonel asker sayısı, zorunlu askerlik görevini yapanları geçti

TSK'da bir ilk: Profesyonel asker sayısı, zorunlu askerlik görevini yapanları geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde profesyonel asker sayısı, ilk kez zorunlu askerliğini yapan yükümlü sayısından daha yüksek bir rakama ulaştı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T11:45+0300

2022-05-04T11:45+0300

2022-05-04T12:28+0300

savunma

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

personel

profesyonel

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TSK içinde yürütülen profesyonelleşme çalışmaları sonuç vermeye başladı. Son beş yılda profesyonel asker sayısı büyük ölçüde artarken zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınanların oranı düştü. 2021’de TSK içindeki profesyonel asker sayısı, ilk kez zorunlu askerliğini yapan yükümlü sayısını aştı. Yıl içinde yapılan faaliyetler ve geleceğe yönelik hedeflerin açıklandığı Milli Savunma Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda TSK’nın personel yapısına ilişkin bilgilere de yer verildi.216 bin profesyonel askerRaporda TSK’nın kendisine verilmiş görevleri zamanında ve en uygun personelle karşılaması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapıldığı, geleceğe yönelik yapılan stratejik analizlerle hareket tarzı olarak sahip olunacak yapıya kavuşmak için çalışmaların yapıldığı bildirildi.Cumhuriyet'in haberine göre rapordaki veriler, son beş yılda TSK personeli içinde 'yükümlü personel' olarak tanımlanan zorunlu askerliğini yapan er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay sayısının azaldığını, buna karşın 'profesyonel personel' olarak tanımlanan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er sayısının ise arttığını ortaya koydu.Rapordaki verilere göre 2017’de 156 bin olan profesyonel asker sayısı son beş yılda düzenli olarak arttı ve 2021’de 216 bine ulaştı. Buna karşın 2017’de 259 bin olan yükümlü sayısı, 2021’de yaklaşık 175 bin oldu. Böylece son beş yılda ilk kez profesyonel asker sayısı, yükümlü asker sayısını aştı. 2017’de TSK personelinin yaklaşık yüzde 38’i profesyonel personelden oluşurken 2021’de bu oran yüzde 55’e ulaştı.Zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınan asker sayısındaki azalmadan dolayı MSB’nin toplam personel sayısı da son beş yılda düştü. 2017’de 453 bin olan personel sayısı, 2021 itibarıyla 430 bin oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220422/milli-savunma-bakani-hulusi-akar-tsk-cumhuriyet-tarihimizin-en-yogun-gunlerini-yasiyor-1055786482.html

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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), personel, profesyonel