https://tr.sputniknews.com/20220504/turizm-sezonu-acildi-isletmelerin-eleman-sikintilari-basladi-ustalarimizi-turizme-kaptiriyoruz-1056068656.html

Turizm sezonu açıldı, işletmelerin eleman sıkıntıları başladı: ‘Ustalarımızı turizme kaptırıyoruz’

Turizm sezonu açıldı, işletmelerin eleman sıkıntıları başladı: ‘Ustalarımızı turizme kaptırıyoruz’

TÜRES Adana Şube Başkanı Serttaş “Yaz sezonuna gelince kalifiye elemanlarımız turizm sektöründe çalışmaya gidiyor. Bu da bizim işletmelerimizi zor durumda... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T11:32+0300

2022-05-04T11:32+0300

2022-05-04T11:32+0300

yaşam

turizm

adana

kebapçı

eleman

usta

işçi

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinden birçok kişi başta Antalya ve Muğla olmak üzere turizm bölgelerine çalışmaya gitti. Bu sebeple gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana'da başta kebapçı ve dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanmaya başladı.‘Yaz sezonunda kalifiye elemanlarımız turizm sektöründe çalışmaya gidiyor’Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, “Yaz sezonuna gelince kalifiye elemanlarımız turizm sektöründe çalışmaya gidiyor. Bu da bizim işletmelerimizi zor durumda bırakıyor. Adanalı işletmeler olarak bu sorunu son birkaç yıldır yaşıyoruz. Bu sene ise bu sorun daha erkenden başladı. Pandemi nedeniyle insanlar uzun zamandır tatil yapamıyordu. Bu sene tatil erken başladı” diye konuştu.‘Kebapçının çırağı veya kalfası turizmde gidip başarılı olamaz’Ara eleman eksikliğini gidermekte zorlandıklarını anlatan Serttaş, “Turizmdeki adamın kebapçının elemanıyla ne işi var? Her sektörün farklılıkları var. Kebapçının çırağı veya kalfası turizmde gidip başarılı olamaz. Ancak kendi yerinde daha başarılı olur ve kalifiye elemanlarımız yetişmiş olur. Denge bir türlü kurulamıyor” dedi. Öte yandan Biral Serttaş, turizm bölgelerine ‘Turizm belgeli’ elemanların gitmesinin daha uygun olacağını belirtti.‘Asgari ücretin üzerine maaş vermemize rağmen eleman bulamıyoruz’Kentte 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran, “Turizm sezonunun açılması bizler için sıkıntı. Elemanı burada yetiştiriyoruz, tam usta aşamasına gelmişken turizm sektörüne kaptırıyoruz. Elemanlarımızı 5-6 aylık yere yüksek maaş vererek kaptırıyoruz. Bu da o elemanların ileri seviyede usta olmalarına mani oluyor. Hem biz sorun yaşıyoruz hem de elemanın tam eğitimi bitmeden gidince ileri nesillere usta yetişmiyor” ifadelerini kullandı.Ara elemanların günlük yevmiye fiyatlarının da yükseldiğini söyleyen Çalıkıran, “Şu anda biz asgari ücretin üzerine maaş vermemize rağmen eleman bulamıyoruz” dedi.

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turizm, adana, kebapçı, eleman, usta, işçi