https://tr.sputniknews.com/20220504/twitterin-yeni-patronu-hangi-kullanicilardan-ucret-alabileceginin-sinyalini-verdi-1056073035.html

Twitter'ın yeni patronu, hangi kullanıcılardan ücret alabileceğinin sinyalini verdi

Twitter'ın yeni patronu, hangi kullanıcılardan ücret alabileceğinin sinyalini verdi

Satın alma anlaşması resmen yürürlüğe girdiğinde Twitter'da değişikler yapmaya hazırlanan Elon Musk, şirketler ve hükümetlerden ufak miktarda ücret almanın... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:57+0300

2022-05-04T12:57+0300

2022-05-04T13:06+0300

dünya

elon musk

twitter

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Dünyanın en zengin kişisi konumundaki ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk'ın ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirdiği Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası yapacağı değişiklikler merak konusu. Bu konuda renk vermeye başlayan Tesla ve SpaceX kurucusu, satın alma anlaşması resmen yürürlüğe girdiğinde, Twitter'ın hizmetlerinin hükümetlerle ticari kuruluşlar için biraz maliyetli hale gelebileceğini dile getirdi. Salı günü "Twitter, sıradan kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacak, ancak ticari/hükümetten kullanıcılar için küçük bir maliyet olabilir" paylaşımını yapan Musk, daha önce platformdan trol kullanıcıları kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi hedeflediğini söylemişti.CNN'in Coca Cola, Disney, Kraft gibi büyük ABD şirketlerinin Musk yönetimi altındaki Twitter'ın nefret söylemini sınırlayan ılımlılık politikalarından geri adım atması halinde sosyal medya devini boykot etmeye çağrıldığına dair haberini de paylaşan teknoloji devi, "Bilgiye erişiminizi kontrol etmek isteyen bu kuruluşları kim finanse ediyor? Araştıralım" tepkisini gösterdi. Twitter'ın ılımlılık politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşündeki Musk, satın alma sürecinde kendini 'mutlak ifade özgürlükçü' ilan etmiş, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" vurgusunu yapmıştı.Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter şirketinde yasal olarak mümkün olduğunca çok sayıda hissedarı tutmaya çalışacağını belirtirken, The Wall Street Journal, Musk'ın yatırımcılara sosyal medya devini yaklaşık üç yıl sonra tekrar halka açmayı planladığını söylediğini yazdı. Geçen hafta Twitter, Musk tarafından 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alınmayı kabul ettiğini duyurmuştu, ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi hissedar onayına tabi.

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elon musk, twitter