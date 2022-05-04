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UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli olacak
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli olacak
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ikinci maçları Eintracht Frankfurt-West Ham United ve Glasgow Rangers-RB Leipzig arasında oynanacak. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:40+0300
2022-05-04T12:44+0300
spor
ramon sanchez-pizjuan stadı
uefa
rb leipzig
west ham
eintracht frakfurt
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nin Yarı Final ikinci maçları yarın oynanacak.Çeyrek finalde İtalyan Atalanta’yı saf dışı bırakan RB Leipzig, yarı finalin ilk ayağında da İskoç ekibi Rangers’ı 1-0 yenerek avantaj elde etmişti. Bir başka Alman takımı Eintracht Frakfurt ise West Ham’ı konuk ediyor. İngiltere’de oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla Frankfurt olmuştu. Bu iki karşılaşma da Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçların programı şöyle:5 Mayıs Perşembe:UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html
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ramon sanchez-pizjuan stadı, uefa, rb leipzig, west ham, eintracht frakfurt

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli olacak

12:40 04.05.2022 (güncellendi: 12:44 04.05.2022)
© AAUEFA Logosu
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ikinci maçları Eintracht Frankfurt-West Ham United ve Glasgow Rangers-RB Leipzig arasında oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nin Yarı Final ikinci maçları yarın oynanacak.
Çeyrek finalde İtalyan Atalanta’yı saf dışı bırakan RB Leipzig, yarı finalin ilk ayağında da İskoç ekibi Rangers’ı 1-0 yenerek avantaj elde etmişti. Bir başka Alman takımı Eintracht Frakfurt ise West Ham’ı konuk ediyor. İngiltere’de oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla Frankfurt olmuştu. Bu iki karşılaşma da Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçların programı şöyle:

5 Mayıs Perşembe:

Eintracht Frankfurt - West Ham United (2-1)
Glasgow Rangers - RB Leipzig (0-1)
UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.
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