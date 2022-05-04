https://tr.sputniknews.com/20220504/ugandada-otobusun-devrilmesi-sonucu-20-kisi-hayatini-kaybetti-1056080544.html
Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti
Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti
Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7’si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T15:40+0300
2022-05-04T15:40+0300
2022-05-04T15:40+0300
uganda
dünya
kampala
ölü
fort portal
sağlık personeli
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056080510_0:1:861:485_1920x0_80_0_0_4c5236bff4c969e4df9ea654da4484c0.jpg
Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü, Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki Kabarole'de devrildi.Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima yaptığı açıklamada, "13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın” dedi. Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını bildirdi.Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım etmek üzere bölgeye ulaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/gonul-yazar-gecirdigi-kaza-sonucu-sol-gozunu-kaybetti-1056067218.html
uganda
kampala
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056080510_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_b2c01b4115fe93d0cf73cd9774b12021.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uganda, kampala, ölü, fort portal , sağlık personeli, trafik
Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7’si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi.
Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü, Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki Kabarole'de devrildi.
Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima yaptığı açıklamada, "13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın” dedi. Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını bildirdi.
Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım etmek üzere bölgeye ulaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.