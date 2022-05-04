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https://tr.sputniknews.com/20220504/ugandada-otobusun-devrilmesi-sonucu-20-kisi-hayatini-kaybetti-1056080544.html
Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti
Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti
Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7’si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T15:40+0300
2022-05-04T15:40+0300
uganda
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kampala
ölü
fort portal
sağlık personeli
trafik
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Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü, Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki Kabarole'de devrildi.Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima yaptığı açıklamada, "13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın” dedi. Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını bildirdi.Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım etmek üzere bölgeye ulaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/gonul-yazar-gecirdigi-kaza-sonucu-sol-gozunu-kaybetti-1056067218.html
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uganda, kampala, ölü, fort portal , sağlık personeli, trafik

Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

15:40 04.05.2022
© AAUganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti
Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7’si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi.
Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü, Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki Kabarole'de devrildi.
Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima yaptığı açıklamada, "13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın” dedi. Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını bildirdi.
Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım etmek üzere bölgeye ulaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.
Gönül Yazar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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