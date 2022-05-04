https://tr.sputniknews.com/20220504/ukraynanin-berlin-buyukelcisinin-almanya-basbakanina-gucenik-sosis-demesi-sonunda-bardagi-tasirdi-1056060475.html

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisinin Almanya Başbakanına 'gücenik sosis' demesi sonunda bardağı taşırdı

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisinin Almanya Başbakanına 'gücenik sosis' demesi sonunda bardağı taşırdı

Bütün dünyayı savaşa çekmeye yönelik açıklamaları ve sömürgeci bir gücün Almanya Valisi gibi davranışlarıyla dikkat çeken Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T00:41+0300

2022-05-04T00:41+0300

2022-05-04T00:50+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

olaf scholz

sosis

mağdur

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ZDF'ye demecinde Ukrayna'yı ziyaret etmeme sebebi sorulan Başbakan Olaf Scholz'un geçen ay ziyaret girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ukrayna'da istenmemesini gerekçe göstermesi ve Kiev'in Steinmeier'e yönelik tutumunu eleştirmesinin ardından, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk'ten diplomatik teamüllere aykırı bir tepki geldi. Ukraynalı Büyükelçi'nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Şansölye Scholz'u Almancada Grimm Masalları'na dayanan bir deyim olan ve 'hakarete uğramış mağdur rolünü oynamak' anlamına gelen 'gücenik ciğerli sosis rolü oynamakla' eleştirmesi, Almanya'da kızgınlıkla karşılandı. Yabancı dillerde de yayın yapan kamusal yayın kuruluşu Deutsche Welle, Almanca haberine "Bir büyükelçi ne kadar ileri gidebilir ve bir başbakan nelere katlanmak zorundadır? Cumhuriyet bu sorunla meşgul" diye giriş yaptı.Zira Scholz'un ZDF'ye demecinin ardından Alman Haber Ajansı'na (DPA) konuşan Melnyk, Almanya Başbakanı'na "Gücenik ciğerli sosis (hakarete uğramış mağdur) rolünü oynamak devlet adamlığı gibi durmuyor. Nazi işgalinden sonraki en yok edici savaş yaşanıyor. Orası çocuk yuvası değil" yanıtını verdi. Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine 'engel' oluşturduğunu belirterek şunları söylemişti:"Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez’ denmesi olamaz."Bu yüzden şansölyeyi 'gücenik sosis' diye niteleyen Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, Almanya'da yavaş yavaş homurtularla karşılanmaya başlanana ağır silah talebini de arkasına eklemeyi ihmal etmedi: "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Scholz'u Kiev'de kabul etmekten yine de mutlu olur. Ancak Ukrayna'nın herhangi bir sembolik ziyaretten çok daha fazla sabırsızlıkla beklediği şey, koalisyon hükümetinin Federal Meclis'in ağır silahların teslimi talebini hızla hayata geçirmesi ve bugüne kadar verilen taahhütleri yerine getirmesi."Ukrayna'yı görüşmek üzere iki günlüğüne bakanlarıyla birlikte NATO üyelikleri gündemde olan İsveç ve Finlandiya'nın başbakanlarını da davet ederek hükümetin konukevi Meseberg Sarayı'nda toplantı düzenleyen Scholz, bu sözlere hemen tepki vermedi. Alman Meclisi Başkan Yardımcısı, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) önde gelen ismi Wolfgang Kubicki ise net tavır koydu: "Olaf Scholz bir sosis değildir, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Şansölyesidir. Buna saygı gösterilmelidir."Keskin muhalefetiyle öne çıkan Almanya için Alternatif'in (AfD) Meclis Grup Başkanı Tino Chrupalla, Ukraynalı Büyükelçi'nin sözlerinin sonuçlarıyla karşılaşması gerektiğini söyledi. Böyle provokasyon ve hakaretlerin hiçbir şey yapılmaksızın kabul edilemeyeceğini belirten Chrupalla, Melnyk'e Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verilmesini istedi. AfD Grup Başkanı, Melnyk'in nedamet getirmemesi halinde Alman hükümetinin Kiev'e geri çağrılması için ısrar etmesi gerektiğini belirtti. Meclis Savunma Komisyonu Başkanı FDP'li Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Scholz'u savunurken gerilimi yatıştırmaya da çalıştı: "Ukrayna, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini reddedip Almanya Başbakanı'nın Kiev'e gitmesini bekleyemez. Belki de sevgili Bay Melnyk, Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemeli ve ardından Şansölye'yi kibarca davet etmeli."

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almanya, ukrayna, olaf scholz, sosis, mağdur