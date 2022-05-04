https://tr.sputniknews.com/20220504/uskudar-sahilinde-fotograf-cekilirken-bogaza-dustu-akintida-kayboldu-1056078760.html

Üsküdar Sahili'nde fotoğraf çekilirken Boğaz'a düştü, akıntıda kayboldu

Üsküdar Sahili'nde fotoğraf çekilirken Boğaz'a düştü, akıntıda kayboldu

İstanbul Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arama çalışmaları... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T14:43+0300

2022-05-04T14:43+0300

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üsküdar

türkiye

istanbul

sahil

fotoğraf

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İstanbul Üsküdar'da Erdem Ç. ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Ç., denize düştü. Arkadaşları Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi. Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

üsküdar

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üsküdar, istanbul, sahil, fotoğraf