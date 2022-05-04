https://tr.sputniknews.com/20220504/uskudar-sahilinde-fotograf-cekilirken-bogaza-dustu-akintida-kayboldu-1056078760.html
Üsküdar Sahili'nde fotoğraf çekilirken Boğaz'a düştü, akıntıda kayboldu
Üsküdar Sahili'nde fotoğraf çekilirken Boğaz'a düştü, akıntıda kayboldu
İstanbul Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arama çalışmaları... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T14:43+0300
2022-05-04T14:43+0300
2022-05-04T14:47+0300
üsküdar
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istanbul
sahil
fotoğraf
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İstanbul Üsküdar'da Erdem Ç. ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Ç., denize düştü. Arkadaşları Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi. Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.
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üsküdar, istanbul, sahil, fotoğraf
Üsküdar Sahili'nde fotoğraf çekilirken Boğaz'a düştü, akıntıda kayboldu
14:43 04.05.2022 (güncellendi: 14:47 04.05.2022) Abone ol
İstanbul Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arama çalışmaları başlatıldı.
İstanbul Üsküdar'da Erdem Ç. ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Ç., denize düştü.
Arkadaşları Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.
Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi.
Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.