https://tr.sputniknews.com/20220504/uskudarda-sahilde-fotograf-cektirirken-bogaza-dusen-genc-kayboldu-1056089394.html
Üsküdar'da sahilde fotoğraf çektirirken Boğaz'a düşen genç kayboldu
Üsküdar'da sahilde fotoğraf çektirirken Boğaz'a düşen genç kayboldu
İstanbul Üsküdar sahilinde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Çağlar akıntıda kayboldu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T20:02+0300
2022-05-04T20:02+0300
2022-05-04T20:11+0300
türkiye
istanbul
üsküdar
boğaz
erdem çağlar
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İstanbul'da Erdem Çağlar ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne gitti. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Çağlar, denize düştü. Arkadaşları Erdem Çağlar'ı kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı. Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi.Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.
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istanbul, üsküdar, boğaz, erdem çağlar
Üsküdar'da sahilde fotoğraf çektirirken Boğaz'a düşen genç kayboldu
20:02 04.05.2022 (güncellendi: 20:11 04.05.2022) Abone ol
İstanbul Üsküdar sahilinde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Çağlar akıntıda kayboldu.
İstanbul'da Erdem Çağlar ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne gitti. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Çağlar, denize düştü.
Arkadaşları Erdem Çağlar'ı kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu.
Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.
Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi.
Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.