https://tr.sputniknews.com/20220504/uzmanlardan-bogulmayin-uyarisi-1056071060.html

Uzmanlardan 'boğulmayın' uyarısı: 'Güvenlik ekipmanlarınız yoksa suya girmeyin'

Uzmanlardan 'boğulmayın' uyarısı: 'Güvenlik ekipmanlarınız yoksa suya girmeyin'

AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri'de akredite edilen tek dernek olan Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği'nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, havanın... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:09+0300

2022-05-04T12:09+0300

2022-05-04T12:11+0300

yaşam

boğulma

afad

arama kurtarma

hipotermi

kayseri

türkuaz arama kurtarma derneği

deniz temel

güvenlik

ekipman

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Kayseri'de, sualtı ve akarsu arama kurtarma operasyonlarına katılan ve AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilen Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, iki alanda faaliyet gösteren Türkiye'de tek örnek olduklarını söyledi. Temel, "Derneğimiz, 1996 yılında kurulmuş bir dernektir. Özellikle sualtı ve akarsu arama kurtarma alanında uzmanlaşmış bir dernektir. Derneğimiz; geçen yıl itibariyle de AFAD Başkanlığı'nın planlamış olduğu STK'larda akredite edilmiş dernek olarak Türkiye'nin 8. derneği olarak bu başarıyı elde ettik. Kayseri'de tekiz, aslına bakarsanız akarsu ve sualtı olarak ikisini birlikte yapan Türkiye'de tek derneğiz. Şuanda 32 kişilik bir ekibimiz, 12 kişilik çekirdek grubumuz var. Bu çekirdek grup bütün operasyon faaliyetlerinde bulunmaktadır" dedi.'Bu uyarıları insanlarımız dinlemiyor, kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz'Havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulmalara karşı uyarılarda bulunan Temel, "Malum pandemi sürecini yaşadık, evlerde bir süre kapalı kaldık. Mesire alanları, piknik alanları kapalıydı. İnsanlar dışarıya çıkamadılar. Kış bu sene biraz daha geç geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar artık piknik alanlarına gidiyorlar, daha serin yerlere, balık tutmak için ırmaklara, göletlere gidiyorlar. Bu da doğal olarak yine boğulmaları getirecek. Kayseri'de yılda ortalama 15 boğulma sayımız var. Irmakların ve göletlerin kenarlarında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' diye yazar her zaman. Ama bu uyarıları insanlarımız dinlemiyor, kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.'Güvenlik ekipmanlarınız yoksa suya girmeyin'Temel kentteki suların kaldırma kuvveti olmadığını ve bu yüzden riskli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211103/hatayda-asi-nehrine-atlayan-3-arkadastan-biri-boguldu-1050424769.html

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