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Valilik duyurdu: İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı
Valilik duyurdu: İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T10:17+0300
2022-05-04T10:17+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
düzensiz göç
göçmen
mülteci
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İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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istanbul, istanbul valiliği, düzensiz göç, göçmen, mülteci

Valilik duyurdu: İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı

10:17 04.05.2022
© DHAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Yabancı Uyruklu Düzensiz Göçmenler" ile ilgili 03.05.2022 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yasadışı yöntemlerle ülkemize gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
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