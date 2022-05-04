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Valilikten sosyal medyadaki sığınmacı görüntülerine açıklama: Görüntüler geçen yıl İran'da çekildi
Valilikten sosyal medyadaki sığınmacı görüntülerine açıklama: Görüntüler geçen yıl İran'da çekildi
Van Valiliği, sosyal medyada yer alan İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup sığınmacıyla ilgili görüntülerin geçen yıl Twitter'da... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T03:12+0300
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türkiye
van valiliği
sığınmacı
afgan sığınmacı
sığınmacı krizi
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Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin geçen yıl 4 Mayıs'ta @rusentakva isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığını ve bunların İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çekildiğinin belirlendiği kaydedildi."Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:5 ayda 37 bin sığınmacının yurda girişi engellendiAçıklamada sığınmacı hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların askeri hudut birlikleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatları ve güvenlik korucularıyla İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanlar kullanılarak yürütüldüğü vurgulandı.Güvenlik birimlerince bu yıl illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan 37 bin 66 sığınmacının engellendiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Valilik açıklamasında, illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen sığınmacılarının ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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van valiliği, sığınmacı, afgan sığınmacı, sığınmacı krizi

Valilikten sosyal medyadaki sığınmacı görüntülerine açıklama: Görüntüler geçen yıl İran'da çekildi

03:12 04.05.2022
© AAVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Van Valiliği, sosyal medyada yer alan İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup sığınmacıyla ilgili görüntülerin geçen yıl Twitter'da paylaşıldığını ve İran topraklarında çekilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin geçen yıl 4 Mayıs'ta @rusentakva isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığını ve bunların İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.
"Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır."

5 ayda 37 bin sığınmacının yurda girişi engellendi

Açıklamada sığınmacı hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların askeri hudut birlikleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatları ve güvenlik korucularıyla İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanlar kullanılarak yürütüldüğü vurgulandı.
Güvenlik birimlerince bu yıl illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan 37 bin 66 sığınmacının engellendiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Valilik açıklamasında, illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen sığınmacılarının ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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