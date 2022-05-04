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Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, 450 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan kişiye, 2... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:54+0300
2022-05-04T16:54+0300
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van
muradiye
inci kefali
av
yasak
polis
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Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine bayramda da devam ediyor. Muradiye jandarma ekiplerince ilçenin Açıkyol Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı.Araçta çuvallar dolusu 450 kilo inci kefali, ele geçirildi. Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak balık avlayan kişiye de 2 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220429/nesli-tehlike-altindaki-telli-turnalar-yuvalarini-amasyaya-kurdu-1055940694.html
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van, muradiye, inci kefali, av, yasak, polis

Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi

16:54 04.05.2022
© DHAVan'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
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Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, 450 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan kişiye, 2 bin 600 TL ceza uygulandı.
Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine bayramda da devam ediyor.
Muradiye jandarma ekiplerince ilçenin Açıkyol Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı.
Araçta çuvallar dolusu 450 kilo inci kefali, ele geçirildi. Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak balık avlayan kişiye de 2 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
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