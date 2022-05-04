https://tr.sputniknews.com/20220504/viyanadaki-rus-heyeti-baskani-gavrilov-rusya-stratejik-tehditlere-darbe-ile-karsilik-verecek-1056089661.html

Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek

Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Moskova'nın Rusya'ya yönelik... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T20:12+0300

2022-05-04T20:12+0300

2022-05-04T20:12+0300

dünya

rusya

konstantin gavrilov

vladimir putin

nato

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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gavrilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “Bir kez daha dile getirdik, altını çizdik; Rusya'nın stratejik çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit misilleme darbeleriyle karşılaşacak” dedi.Putin’in açıklamasının ardından NATO’da ‘sıcak kafaların soğuduğunu’ belirten Gavrilov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir nükleer savaş hedefi peşinde olmadığına vurgu yaparak, Moskova’nın Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki olası provokasyonlarına hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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rusya, konstantin gavrilov, vladimir putin, nato