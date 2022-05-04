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https://tr.sputniknews.com/20220504/viyanadaki-rus-heyeti-baskani-gavrilov-rusya-stratejik-tehditlere-darbe-ile-karsilik-verecek-1056089661.html
Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek
Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Moskova'nın Rusya'ya yönelik... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T20:12+0300
2022-05-04T20:12+0300
dünya
rusya
konstantin gavrilov
vladimir putin
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gavrilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “Bir kez daha dile getirdik, altını çizdik; Rusya'nın stratejik çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit misilleme darbeleriyle karşılaşacak” dedi.Putin’in açıklamasının ardından NATO’da ‘sıcak kafaların soğuduğunu’ belirten Gavrilov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir nükleer savaş hedefi peşinde olmadığına vurgu yaparak, Moskova’nın Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki olası provokasyonlarına hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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rusya, konstantin gavrilov, vladimir putin, nato

Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek

20:12 04.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girRusya bayrağı- NATO bayrağı
Rusya bayrağı- NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Moskova'nın Rusya'ya yönelik stratejik nitelikteki tehditlere ‘darbeyle’ yanıt vereceğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gavrilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “Bir kez daha dile getirdik, altını çizdik; Rusya'nın stratejik çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit misilleme darbeleriyle karşılaşacak” dedi.
Putin’in açıklamasının ardından NATO’da ‘sıcak kafaların soğuduğunu’ belirten Gavrilov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir nükleer savaş hedefi peşinde olmadığına vurgu yaparak, Moskova’nın Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki olası provokasyonlarına hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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