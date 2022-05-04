https://tr.sputniknews.com/20220504/viyanadaki-rus-heyeti-baskani-gavrilov-rusya-stratejik-tehditlere-darbe-ile-karsilik-verecek-1056089661.html
Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek
Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Moskova'nın Rusya'ya yönelik... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T20:12+0300
2022-05-04T20:12+0300
2022-05-04T20:12+0300
dünya
rusya
konstantin gavrilov
vladimir putin
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053890635_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_8434e417a8014f63cd45f105e5430aa3.jpg
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gavrilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “Bir kez daha dile getirdik, altını çizdik; Rusya'nın stratejik çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit misilleme darbeleriyle karşılaşacak” dedi.Putin’in açıklamasının ardından NATO’da ‘sıcak kafaların soğuduğunu’ belirten Gavrilov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir nükleer savaş hedefi peşinde olmadığına vurgu yaparak, Moskova’nın Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki olası provokasyonlarına hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053890635_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_1854235a2446dd33381c352884b9c868.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, konstantin gavrilov, vladimir putin, nato
Viyana'daki Rus heyeti başkanı Gavrilov: Rusya, stratejik tehditlere ‘darbe’ ile karşılık verecek
Abone ol
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Moskova'nın Rusya'ya yönelik stratejik nitelikteki tehditlere ‘darbeyle’ yanıt vereceğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gavrilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “Bir kez daha dile getirdik, altını çizdik; Rusya'nın stratejik çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit misilleme darbeleriyle karşılaşacak” dedi.
Putin’in açıklamasının ardından NATO’da ‘sıcak kafaların soğuduğunu’ belirten Gavrilov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir nükleer savaş hedefi peşinde olmadığına vurgu yaparak, Moskova’nın Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki olası provokasyonlarına hazır olduğunu da sözlerine ekledi.